В Венесуэле открыли семизвездочный отель, в котором оплату будут принимать только в криптовалюте петро

«Гумбольдт» нельзя назвать новостройкой: здание гостиницы было построено в Каракасе в 1956 году рядом с национальным парком «Варайрарепано» и считается одним из наиболее интересных примеров городской архитектуры середины ХХ века. В течение многих лет отель приходил в упадок, а затем его купила мировая гостиничная сеть Marriott и реконструировала историческое 19-этажное здание.

«Гумбольдт», по словам Мадуро — первая в Венесуэле семизвездочная гостиница. Но уникальность отеля в другом: посетителям придется платить за все услуги в петро — национальной криптовалюте Боливарианской республики, торги которой начались 21 февраля.

Во время торжественного открытия гостиницы Мадуро рассказал, что в стране в скором будущем появятся пункты обмена криптовалют с использованием системы блокчейн. Мадуро не стал вдаваться в подробности этого проекта. По его словам, это станет возможно благодаря сотрудничеству крупнейших венесуэльских компаний с министерством туризма. Президент рассчитывает, что туризм в ближайшем будущем станет локомотивом венесуэльской экономики и поможет стране выбраться из тяжелейшего экономического кризиса.

По оценке депутатов венесуэльского парламента, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%, в этом году ее темпы могут вырасти до 14,000%. .

«Гумбольдт» был построен в середине 1950-х годов по инициативе тогдашнего диктатора страны, генерала Маркоса Переса Хименеса. Гостиницу возвели всего за шесть месяцев. По меркам послевоенных лет это здание соответствовало самым высоким мировым стандартам: в отеле построили «олимпийский бассейн», открыли дискотеку с вращающимся танцполом, здесь работали несколько первоклассных ресторанов, а с верхних этажей открывался захватывающий вид на Каракас и Карибское море. Рядом с гостиницей по приказу диктатора возвели единственный в стране каток с искусственным льдом.

Однако уже через два года, в 1958 году Перес Хименес был вынужден уйти в отставку и первое демократически избранное правительство страны решило закрыть «Гумбольдт» как символ диктатуры. .

В течение трех десятков лет здание пустовало, однако в 1988 году его приобрел итальянский бизнесмен Феликс Брокколо. Благодаря его усилиям гостиницу удалось возродить, и ее очередное открытие состоялось в 1991 году. Однако в 2007 году отель национализировало правительство Чавеса и здание вновь забросили. .