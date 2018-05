В Венесуэле открыли семизвездочный отель, в котором оплату будут принимать только в криптовалюте петро

Максимально возможной категорией гостиниц считаются «пять звезд». Известно всего несколько отелей в мире, владельцы которых позиционируют их как шести- и семизвездочные — среди них Wanda Reign on the Bund в Шанхае, The Biltmore Hotel в Тбилиси и дубайский Burj Al Arab. Однако ни один из этих отелей не входит в официальную классификацию «семизвездочных гостиниц в силу отсутствия такой категории.