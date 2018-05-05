Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток

Источник: Reuters

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Ученые провели эксперимент с участием мышей: грызунов не кормили в течение 24 часов, после чего ученые извлекли стволовые клетки кишечника и вырастили их искусственным способом.

Как оказалось, после голодания в клетках кишечника происходило изменение в энергетическом обмене веществ: вместо глюкозы они переключались на расщепления жирных кислот. Это значительно стимулировало процесс появления новых клеток — процесс их омоложения ускорился вдвое.