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01:55 (мск), источник: РИА Новости

Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Биологи Массачусетского технологического института выяснили, что голодание способствует улучшению регенеративной способности стволовых клеток кишечника, сообщает портал MedicalXpress.

Источник: Reuters
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Ученые провели эксперимент с участием мышей: грызунов не кормили в течение 24 часов, после чего ученые извлекли стволовые клетки кишечника и вырастили их искусственным способом.

Как оказалось, после голодания в клетках кишечника происходило изменение в энергетическом обмене веществ: вместо глюкозы они переключались на расщепления жирных кислот. Это значительно стимулировало процесс появления новых клеток — процесс их омоложения ускорился вдвое.

По мнению ученых, исследование может способствовать разработке препарата с подобным действием, что поможет пожилым людям, страдающим от инфекций ЖКТ, и онкобольным после химиотерапии.

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