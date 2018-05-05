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10:04 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В тренерский штаб хабаровского «Амура» войдёт его бывший наставник

Одним из помощников Николая Борщевского будет Юрий Леонов.

Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня» новым наставником ХК «Амур» стал Николай Борщевский, сменивший на этом посту Андрея Мартемьянова. Уже известно, что в тренерский штаб «тигров» войдёт бывший форвард московского «Динамо» и сборной СССР Юрий Леонов, который в своё время возглавлял дальневосточный клуб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Юрий Леонов готовил «тигров» к сезону-2014/15, но у руля команды находился только 17 матчей, в которых «Амур» набрал лишь 9 очков. После этого последовала отставка.

Также Леонов в качестве наставника работал в подмосковном «Витязе».

Тренером по вратарям в нашей команде по-прежнему остается в прошлом известный голкипер Олег Филимонов. Кроме того, ведутся переговоры ещё с одним специалистом, который должен пополнить тренерский штаб Николая Борщевского.

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