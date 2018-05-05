Эксперты нашли способ взломать Android за две минуты

Эксперимент проводился на трех гаджетах различных марок. Выяснилось, что хакерскую атаку можно осуществить через уязвимость в аппаратном обеспечении Rowhammer — она позволяет взломать телефон при использовании мобильного браузера и языка программирования JavaScript. С помощью вредоносного кода поражается микроархитектура смартфона, после чего злоумышленники получают доступ к хранящимся данным.
При этом для взлома специалистам потребовалось менее двух минут.
В марте в 45 моделях смартфонов на базе Android эксперты обнаружили встроенные вирусы, которые отправляли данные пользователей на удаленные сервера, а также загружали в гаджеты шпионские программы. Через месяц специалисты сообщили о вирусе, ворующем данные пользователей всех известных мессенджеров. При этом программа не видна для антивирусов.