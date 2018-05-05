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03:48 (мск), источник: Известия

Эксперты нашли способ взломать Android за две минуты

Эксперты исследовательской группы VUSec Амстердамского свободного университета обнаружили новый способ взлома смартфонов на платформе Android. Технологию под названием GLitch они описали в своем блоге.

Эксперимент проводился на трех гаджетах различных марок. Выяснилось, что хакерскую атаку можно осуществить через уязвимость в аппаратном обеспечении Rowhammer — она позволяет взломать телефон при использовании мобильного браузера и языка программирования JavaScript. С помощью вредоносного кода поражается микроархитектура смартфона, после чего злоумышленники получают доступ к хранящимся данным.

При этом для взлома специалистам потребовалось менее двух минут.

В марте в 45 моделях смартфонов на базе Android эксперты обнаружили встроенные вирусы, которые отправляли данные пользователей на удаленные сервера, а также загружали в гаджеты шпионские программы. Через месяц специалисты сообщили о вирусе, ворующем данные пользователей всех известных мессенджеров. При этом программа не видна для антивирусов.

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