Эксперты нашли способ взломать Android за две минуты

Эксперимент проводился на трех гаджетах различных марок. Выяснилось, что хакерскую атаку можно осуществить через уязвимость в аппаратном обеспечении Rowhammer — она позволяет взломать телефон при использовании мобильного браузера и языка программирования JavaScript. С помощью вредоносного кода поражается микроархитектура смартфона, после чего злоумышленники получают доступ к хранящимся данным.

При этом для взлома специалистам потребовалось менее двух минут.