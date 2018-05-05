Ветеранам в Приморье дадут бесплатные билеты
Узники концлагерей и ветераны Великой Отечественной смогут в мае полететь в страны СНГ и даже Восточную Европу.
Узники концлагерей и ветераны Великой Отечественной смогут в мае полететь в страны СНГ и даже Восточную Европу.
Традиционные акции ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников концлагерей в 2018 году проводят несколько авиакомпаний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья, с 1 по 31 мая ветераны могут бесплатно воспользоваться авиабилетами компании «Аврора» из Владивостока по двум дальневосточным направлениям.
«Перелеты предусмотрены по маршрутам Владивосток
С 3 по 12 мая компания «Аэрофлот» предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета по любому из маршрутов внутри РФ и перелета между пунктами в странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Молдавия, Грузия.
Ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид Великой Отечественной войны» дополнительно предоставляется возможность перелета в Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию.
За счет средств федерального бюджета им предоставляются льготы на компенсацию расходов услуг ЖКХ, ежемесячные денежные выплаты. Помимо этого, в 2018 году Приморскому краю предусмотрены средства из федерального бюджета 22,8 миллиона рублей на обеспечение жильем 12 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе трех участников и девяти вдов погибших участников войны, а также 5,66 миллионов рублей на обеспечение жильем еще пяти ветеранов боевых действий.
По информации департамента труда и социального развития, на сегодняшний день жильем обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Приморском крае.