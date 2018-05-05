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09:58 (мск), источник: VLADNEWS

Ветеранам в Приморье дадут бесплатные билеты

Узники концлагерей и ветераны Великой Отечественной смогут в мае полететь в страны СНГ и даже Восточную Европу.

Источник: VLADNEWS

Традиционные акции ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников концлагерей в 2018 году проводят несколько авиакомпаний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья, с 1 по 31 мая ветераны могут бесплатно воспользоваться авиабилетами компании «Аврора» из Владивостока по двум дальневосточным направлениям.

«Перелеты предусмотрены по маршрутам Владивосток Комсомольск-на-Амуре и Владивосток Благовещенск. Также ветераны могут приобрести авиабилеты по направлениям: Южно-Сахалинск Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск Благовещенск, Тында Хабаровск и Нерюнгри Хабаровск», сообщили в ведомстве.

С 3 по 12 мая компания «Аэрофлот» предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета по любому из маршрутов внутри РФ и перелета между пунктами в странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Молдавия, Грузия.

Ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид Великой Отечественной войны» дополнительно предоставляется возможность перелета в Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию.

Напомним, в Приморском крае на сегодняшний день проживают 1073 инвалида Великой Отечественной войны, 146 участников Великой отечественной войны и 166 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 129 человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», 10 593 ветерана боевых действий.

За счет средств федерального бюджета им предоставляются льготы на компенсацию расходов услуг ЖКХ, ежемесячные денежные выплаты. Помимо этого, в 2018 году Приморскому краю предусмотрены средства из федерального бюджета 22,8 миллиона рублей на обеспечение жильем 12 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе трех участников и девяти вдов погибших участников войны, а также 5,66 миллионов рублей на обеспечение жильем еще пяти ветеранов боевых действий.

По информации департамента труда и социального развития, на сегодняшний день жильем обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Приморском крае.

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