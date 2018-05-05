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09:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Флешмоб, мастер-классы и конкурсы устроят для хабаровчан 9 Мая

Горожане выстроятся в слово «мир».

Источник: Reuters

Акция «Великая Победа» состоится в Хабаровске 9 мая. На площади Ленина для горожан организуют конкурсы и мастер-классы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Мероприятие начнется в 16:00. Перед хабаровчанами выступят творческие коллективы. Также на площади устроят выставку военной техники, обмундирования и вооружения российской армии.

Кроме того, организаторы собираются провести флешмоб. Его участники выстроятся в слово «мир», а после этого запустят в небо воздушные шары красного цвета.

«9 мая — это священная дата для всех россиян. В нелегкой борьбе, которая продолжалась 4 года, советские солдаты смогли добиться самого главного — подарить мир своей стране. Сегодня слово “мир” не теряет своей ценности, являясь символом стабильности и спокойствия», — рассказал организатор акции Андрей Никонов.

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