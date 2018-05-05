Флешмоб, мастер-классы и конкурсы устроят для хабаровчан 9 Мая
Горожане выстроятся в слово «мир».
Горожане выстроятся в слово «мир».
Акция «Великая Победа» состоится в Хабаровске 9 мая. На площади Ленина для горожан организуют конкурсы и
Мероприятие начнется в 16:00. Перед хабаровчанами выступят творческие коллективы. Также на площади устроят выставку военной техники, обмундирования и вооружения российской армии.
Кроме того, организаторы собираются провести флешмоб. Его участники выстроятся в слово «мир», а после этого запустят в небо воздушные шары красного цвета.
«9 мая — это священная дата для всех россиян. В нелегкой борьбе, которая продолжалась 4 года, советские солдаты смогли добиться самого главного — подарить мир своей стране. Сегодня слово “мир” не теряет своей ценности, являясь символом стабильности и спокойствия», — рассказал организатор акции Андрей Никонов.