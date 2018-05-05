Флешмоб, мастер-классы и конкурсы устроят для хабаровчан 9 Мая

Источник: Reuters

Акция «Великая Победа» состоится в Хабаровске 9 мая. На площади Ленина для горожан организуют конкурсы и мастер-классы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Мероприятие начнется в 16:00. Перед хабаровчанами выступят творческие коллективы. Также на площади устроят выставку военной техники, обмундирования и вооружения российской армии.

Кроме того, организаторы собираются провести флешмоб. Его участники выстроятся в слово «мир», а после этого запустят в небо воздушные шары красного цвета.