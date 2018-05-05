В Иркутске прошел митинг в честь Победы в ВОВ
В нем приняли участие первые лица города и области.
В нем приняли участие первые лица города и области.
Приближается 9 мая. Традиционно в это время проходят мероприятия, посвященные предстоящему празднику, который для всех россиян значит многое. В Иркутске у мемориала «Вечный огонь» состоялся митинг, посвященный Победе в ВОВ.
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На митинге прозвучали слова, посвященные Дню Победы. Гордость за Родину, благодарность за мирное небо, патриотизм — именно эти чувства, по словам участников события, должен испытывать каждый из нас.
Все желающие возложили цветы и гирлянды к мемориалу. Позже прошла траурная церемония на Амурском кладбище и митинг у памятника маршалу Жукову в микрорайоне Солнечном.
Для фронтовиков в мэрии организовали торжественный прием.