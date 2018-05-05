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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: в Иркутской области с 5 по 7 мая велика вероятность лесных пожаров

В эти дни будет сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

В регионе снова сильный ветер. Спасатели предупреждают — велика вероятность ЧП. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, с 5 по 7 мая в северных, южных и верхнеленских районах местами ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. По прогнозом метеорологов, будет сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду.

— При таком ветре любая иска может привести к сильному возгоранию, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Поэтому в выходные не посещайте леса, не разводите открытый огонь, не жгите сухую траву — стихия может разыграться внезапно.

Также руку на пульсе должны держать руководители тех городов и поселков, в которых вероятность пожаров достаточно большая. Все они предупреждены о возможной угрозе. В случае ЧП все подразделения должны реагировать быстро и правильно.

— Как правило к ЧП приводят безответственное поведение людей, — добавляют в пресс-службе.

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