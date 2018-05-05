МЧС: в Иркутской области с 5 по 7 мая велика вероятность лесных пожаров
В эти дни будет сильный ветер.
В эти дни будет сильный ветер.
В регионе снова сильный ветер. Спасатели предупреждают — велика вероятность ЧП. Как сообщают в
— При таком ветре любая иска может привести к сильному возгоранию, — сообщают в
Также руку на пульсе должны держать руководители тех городов и поселков, в которых вероятность пожаров достаточно большая. Все они предупреждены о возможной угрозе. В случае ЧП все подразделения должны реагировать быстро и правильно.
— Как правило к ЧП приводят безответственное поведение людей, — добавляют в