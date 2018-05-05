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06:00 (мск), источник: РИА Новости

Биологи нашли способ оставаться стройным, питаясь фастфудом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Отсутствие в организме гормона висфатина делает невозможным увеличение жировых тканей, к такому выводу пришли биологи из Копенгагенского университета, об их работе пишет MedicalXpress.

Источник: Reuters

В исследовании использовались мыши, у которых из жировых тканей предварительно был удален висфатин. Их сравнивали с контрольной группой грызунов.

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В ходе экспериментов подопытные мыши получали сначала сбалансированное питание, а затем рацион, который, по словам ученых, соответствует постоянному употреблению пиццы и бургеров.

После сравнения мышей из двух групп медики установили, что у грызунов из контрольной группы после употребления жирной пищи значительно увеличился вес. В то же время лишенные висфатина грызуны, даже питаясь «фастфудом», жировые отложения не выросли. Кроме того, их организм лучше контролировал уровень глюкозы в крови.

Авторы исследования надеются, что их работа поможет в борьбе с ожирением и метаболическими расстройствами. При этом ученые отмечают, что простое удаление висфатина из организма человека может обернуться серьезными проблемами для здоровья.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что заморозка блуждающего нерва в организме человека способствует снижению аппетита и помогает при борьбе с лишним весом. Через три месяца после проведения операции вес пациентов снизился на 3,6%, а показатели избыточного индекса массы тела на 14%, говорится в исследовании.

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