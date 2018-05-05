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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики пообещали ветер, град и похолодание новосибирцам

Многие получили рассылку от МЧС со штормовым предупреждением.

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В Западно-Сибирском Гидрометцентре предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Новосибирской области. Многие сибиряки уже получили СМС с рассылкой от МЧС. Жителей предупреждают о сильном ветре.

— 5 мая ожидаются дожди, местами сильные, град, порывы ветра до 20 метров в секунду, — говорится в предупреждении спасателей.

Синоптики добавляют, что такая погода установилась почти по всей Сибири. Неблагоприятный прогноз также получили жители Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области. Также к воскресенью упадет температура воздуха. В ночь на воскресенье термометр покажет -2, а днем всего +4, +6 градусов.

— В воскресенье, как и в субботу, ожидаются порывы ветра — ночью до 20 метров в секунду, днем — до 17 метров в секунду, — прогнозируют в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

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