Синоптики пообещали ветер, град и похолодание новосибирцам
Многие получили рассылку от МЧС со штормовым предупреждением.
Многие получили рассылку от МЧС со штормовым предупреждением.
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— 5 мая ожидаются дожди, местами сильные, град, порывы ветра до 20 метров в секунду, — говорится в предупреждении спасателей.
Синоптики добавляют, что такая погода установилась почти по всей Сибири. Неблагоприятный прогноз также получили жители Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области. Также к воскресенью упадет температура воздуха. В ночь на воскресенье термометр покажет -2, а днем всего +4, +6 градусов.
— В воскресенье, как и в субботу, ожидаются порывы ветра — ночью до 20 метров в секунду, днем — до 17 метров в секунду, — прогнозируют в