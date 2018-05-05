Новосибирская поликлиника № 1 оказалась в центре скандала
Новосибирская поликлиника № 1 сегодня оказалась в центре скандала — в интернете появилось шокирующее видео.
Новосибирская поликлиника № 1 сегодня оказалась в центре скандала — в интернете появилось шокирующее видео.
Это видео одного из пациентов: пришел на прием к врачу, а попал в передрягу. Подробности рассказал «Вестям» по телефону.
Спартак Владимирович, пострадавший пациент: «Я готовлюсь к операции на позвоночнике. Сидеть, стоять я не могу, а лежать там негде (покатые металлические стульчики) — это
В этот раз на него обрушилась лавина нецензурной лексики и кулаков, пытались выгнать. За комментариями мы обратились к главному врачу медучреждения.
Сергей Дорофеев, главный врач Городской клинической поликлиники № 1 г. Новосибирска: «Попросить его выйти могли только сотрудники, а это был не сотрудник».
— А что это был за человек?
— Он раньше работал в поликлинике, но еще 30 марта был уволен.
На главные вопросы — как посторонний человек попал в служебное помещение поликлиники, почему перед дебоширом оказались бессильны охранники, почему визитер начал бить пациента — у главврача ответов не нашлось. В ситуацию полиция
Наталья Суковатова, старший референт
«Вести» выяснили: пострадавшего самого обвинили — мол, дебоширил. Пришлось вмешаться. Удары кулаками, угрозы, оскорбления на видео красноречивее всяких слов. Видеодоказательств о недостойном поведении пациента нет. На вопрос, какие действия предпримет администрация больницы после произошедшего, «Вестям» сообщили — будут ждать результатов проверки от полиции. В самом Минздраве ситуацию пока не комментируют. Проведут ли служебную проверку, также неизвестно.