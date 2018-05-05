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08:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская поликлиника № 1 оказалась в центре скандала

Новосибирская поликлиника № 1 сегодня оказалась в центре скандала — в интернете появилось шокирующее видео.

Источник: Вести - Новосибирск

Это видео одного из пациентов: пришел на прием к врачу, а попал в передрягу. Подробности рассказал «Вестям» по телефону.

Спартак Владимирович, пострадавший пациент: «Я готовлюсь к операции на позвоночнике. Сидеть, стоять я не могу, а лежать там негде (покатые металлические стульчики) — это во-первых, во-вторых — это не очень красиво: людям-то надо где-то сидеть. Я уже не в первый раз на этом диванчике лежу».

В этот раз на него обрушилась лавина нецензурной лексики и кулаков, пытались выгнать. За комментариями мы обратились к главному врачу медучреждения.

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Сергей Дорофеев, главный врач Городской клинической поликлиники № 1 г. Новосибирска: «Попросить его выйти могли только сотрудники, а это был не сотрудник».

 — А что это был за человек?

 — Он раньше работал в поликлинике, но еще 30 марта был уволен.

На главные вопросы — как посторонний человек попал в служебное помещение поликлиники, почему перед дебоширом оказались бессильны охранники, почему визитер начал бить пациента — у главврача ответов не нашлось. В ситуацию полиция все-таки вмешалась. Заявления написали оба участника конфликта.

Наталья Суковатова, старший референт пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области: «В одном — о нарушении общественного порядка, в другом — о причинении телесных повреждений. Идут проверки».

«Вести» выяснили: пострадавшего самого обвинили — мол, дебоширил. Пришлось вмешаться. Удары кулаками, угрозы, оскорбления на видео красноречивее всяких слов. Видеодоказательств о недостойном поведении пациента нет. На вопрос, какие действия предпримет администрация больницы после произошедшего, «Вестям» сообщили — будут ждать результатов проверки от полиции. В самом Минздраве ситуацию пока не комментируют. Проведут ли служебную проверку, также неизвестно.

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