Около ста студентов станут наблюдателями на ЕГЭ в Хабаровском крае
Молодые люди пройдут обучение и напишут контрольный тест.
Молодые люди пройдут обучение и напишут контрольный тест.
В Хабаровском крае за тем, как выпускники будут сдавать итоговые экзамены, проследят около ста студентов. Активисты уже написали заявления, чтобы стать наблюдателями на ЕГЭ-2018, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«[Студентам] предстоит пройти обучение. На специализированном портале они ознакомятся с
Отметим, что также наблюдателями на ЕГЭ станут более тысячи общественников. Основной этап экзаменов начнется 28 мая: школьники напишут тесты по географии, информатике и ИКТ.