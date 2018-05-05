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09:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Около ста студентов станут наблюдателями на ЕГЭ в Хабаровском крае

Молодые люди пройдут обучение и напишут контрольный тест.

В Хабаровском крае за тем, как выпускники будут сдавать итоговые экзамены, проследят около ста студентов. Активисты уже написали заявления, чтобы стать наблюдателями на ЕГЭ-2018, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования региона.

«[Студентам] предстоит пройти обучение. На специализированном портале они ознакомятся с нормативно-правовыми актами, просмотрят инструкции, прослушают лекции, после чего напишут контрольный тест. Следующим шагом станет разработка графика, согласно которому наблюдателей распределят по пунктам проведения экзаменов. Активистам выдадут удостоверения и расскажут, когда и куда им нужно приходить», — рассказала старший инспектор отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки Хабаровского края Полина Мендель.

Отметим, что также наблюдателями на ЕГЭ станут более тысячи общественников. Основной этап экзаменов начнется 28 мая: школьники напишут тесты по географии, информатике и ИКТ.

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