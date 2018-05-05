Участковые придут в гости к жителям Новосибирска
Представители полиции в мае обойдут квартиры и дома горожан, чтобы раздать листовки и свои визитки.
Представители полиции в мае обойдут квартиры и дома горожан, чтобы раздать листовки и свои визитки.
В Новосибирске стартовала профилактическая акция «Здравствуйте, я ваш участковый!», которая продлится до конца мая.
Как сообщили в
Как отметили в ведомстве, акция поможет укрепить взаимопонимание полиции и населения и улучшить профилактику правонарушений.