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08:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Участковые придут в гости к жителям Новосибирска

Представители полиции в мае обойдут квартиры и дома горожан, чтобы раздать листовки и свои визитки.

В Новосибирске стартовала профилактическая акция «Здравствуйте, я ваш участковый!», которая продлится до конца мая.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, в этот период участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних постучатся в квартиры и дома граждан на закрепленных участках. Представители правопорядка вручат новосибирцам свои визитные карточки, где будут указаны адрес участкового пункта полиции, время приема граждан и контактные телефоны. Кроме того, населению раздадут профилактические листовки, в которых содержится полезная информация по самообороне и защите имущества.

Как отметили в ведомстве, акция поможет укрепить взаимопонимание полиции и населения и улучшить профилактику правонарушений.

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