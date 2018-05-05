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09:39 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от жары

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России и дал рекомендации по профилактике перегрева, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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Источник: РИА Новости

«Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», — говорится в сообщении.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить больше воды.
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«Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», — подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, ведомство рекомендует в жаркую погоду надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головной убор и солнцезащитные очки. Согласно сообщению, поездки в транспорте следует ограничить или планировать их на то время, когда температура воздуха не превышает средние значения. Чтобы избежать перегрева, Роспотребнадзор также советует находиться только в тех помещениях, которые оснащены кондиционером.

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