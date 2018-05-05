Осадки ожидаются на большей части Казахстана
Местами возможен град, туман и усиление ветра.
Местами возможен град, туман и усиление ветра.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки, лишь на западе и юге республики погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, возможен град, усиление ветра на юге с пыльной бурей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
В Акмолинской, Карагандинской областях ожидается местами туман, усиление ветра 15−20, в Акмолинской области порывы 23−28 м/с, днем местами возможен град. В
Погода в Алматы днем 20°, ясно.
Погода в Астане днем 5°, облачно.