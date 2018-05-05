Осадки ожидаются на большей части Казахстана

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки, лишь на западе и юге республики погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, возможен град, усиление ветра на юге с пыльной бурей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».