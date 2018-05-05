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07:18 (мск), источник: Zakon.kz

Осадки ожидаются на большей части Казахстана

Местами возможен град, туман и усиление ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 61% 759 мм рт. ст. 3 м/с

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки, лишь на западе и юге республики погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, возможен град, усиление ветра на юге с пыльной бурей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В Акмолинской, Карагандинской областях ожидается местами туман, усиление ветра 15−20, в Акмолинской области порывы 23−28 м/с, днем местами возможен град. В Восточно-Казахстанской области местами ветер 15−20, порывы 25 м/с, днем местами возможен град. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман, ветер 15−20 м/с, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях порывы 23−28 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, днем в Алматинской, Жамбылской, Актюбинской областях усиление ветра 15−22 м/с, в Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях — местами пыльная буря.

Погода в Алматы днем 20°, ясно.

Погода в Астане днем 5°, облачно.

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