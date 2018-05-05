Приморцев перезнакомят с соседями ради общего блага
Приморцы сами могут высказать пожелания и внести свои предложения по проведению акции, сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте ЖКХ по Приморью.
Приморцы сами могут высказать пожелания и внести свои предложения по проведению акции, сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте ЖКХ по Приморью.
Международный день соседей отметят в городах и районах Приморья 25 мая.
«В рамках акции уже запланировано более 50 различных мероприятий — игры, конкурсы, семинары,
Так, в Арсеньеве 25 мая состоятся конкурсы «День соседей» и игровая программа «Ближний сосед лучше дальней родни», а также субботник «Наведём порядок в доме».
Во Владивостоке с 25 по 27 мая пройдут тематические игры команд слушателей школы «Управдом». Кроме этого, жителей города приглашают принять участие в конкурсах и концертах, которые пройдут на различных городских площадках.
Кулинарные конкурсы, спортивные состязания, детские
Акция по высадке цветов пройдёт около многоквартирных домов по улице Красноармейская в селе Яковлевка, а в селе Новицкое Партизанского района проведут озеленение улиц.
Чаепития с домашней выпечкой ждут дружных соседей в сёлах Кировского, Михайловского и Партизанского районов.
«Приморцы сами могут высказать пожелания и внести свои предложения по проведению акции “Международный день соседей”, обратившись в администрации городов и районов Приморья», — прокомментировала директор департамента.
Также Пархоменко призвала муниципалитеты и управляющие компании региона поддержать акцию и обеспечить жителей инвентарём, саженцами, расходными материалами.