Приморцев перезнакомят с соседями ради общего блага

Международный день соседей отметят в городах и районах Приморья 25 мая.

По словам главы краевого департамента по ЖКХ Елены Пархоменко, главная цель акции — объединение приморцев для совместного решения жилищных вопросов, благоустройства дворов, общественного контроля за ходом приоритетных проектов в сфере ЖКХ.

«В рамках акции уже запланировано более 50 различных мероприятий — игры, конкурсы, семинары, мастер-классы, школы грамотного потребителя, субботники, даже дворовые чаепития», — подчеркнула руководитель ведомства.

Так, в Арсеньеве 25 мая состоятся конкурсы «День соседей» и игровая программа «Ближний сосед лучше дальней родни», а также субботник «Наведём порядок в доме».

Во Владивостоке с 25 по 27 мая пройдут тематические игры команд слушателей школы «Управдом». Кроме этого, жителей города приглашают принять участие в конкурсах и концертах, которые пройдут на различных городских площадках.

Кулинарные конкурсы, спортивные состязания, детские мастер-классы ждут горожан в Находке, Партизанске и Спасске.

Акция по высадке цветов пройдёт около многоквартирных домов по улице Красноармейская в селе Яковлевка, а в селе Новицкое Партизанского района проведут озеленение улиц.

Чаепития с домашней выпечкой ждут дружных соседей в сёлах Кировского, Михайловского и Партизанского районов.

Как отметила Елена Пархоменко, это далеко не все мероприятия, запланированные на 25 мая.

«Приморцы сами могут высказать пожелания и внести свои предложения по проведению акции “Международный день соседей”, обратившись в администрации городов и районов Приморья», — прокомментировала директор департамента.