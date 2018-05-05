В Приморье начал разрушаться свежеотремонтированный садик

Источник: VLADNEWS

В поселке Преображение Приморского края начал разрушаться недавно отремонтированный детский сад «Солнышко», сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control. Автор сообщения — буквально крика о помощи с просьбой разобраться в произошедшем — уверен: деньги на ремонт отмывали, а фактически реконструкция дошкольного учреждения была проведена низкоквалифицированными рабочими из Северной Кореи:

«Мы, жители поселка Преображение, хотим донести до главы края, краевой прокуратуры то, о чем били в колокола, как только начали отмывать деньги на ремонте северо-корейскими рабочими детского садика “Солнышко” два года назад при правлении главы района Куборева».

Автор сообщения отмечает, что фасад детского сада был разрушен, но все прикрыли утеплителем. Так что ситуация с разрушением садика могла бы быть и хуже:

«Почему Ростехнадзор не пресёк такое безобразие? Последствия могли быть и хуже, но слава Богу, деток не было. А после этого нужно подумать родителям, стоит ли туда водить деток, ведь все видели, как маскировали фасад. Где же Кубарев, который по осени при встречи с жителями поселка гордился, что он провел ремонт садика?» — вопрошает человек, выложивший фотографии в Сеть.

Аналогичная ситуация, отмечает автор сообщения, и с мостом, который начал разрушаться — вероятно, также из-за некачественного строительства.