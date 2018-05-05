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08:06 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В центре Новосибирска появились танки и пушки — стартовала репетиция парада

Движение сразу на нескольких дорогах сегодня перекрыто до 15 ч.30 мин.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске началась репетиция военного парада Победы.

С утра по центру города проехала военная техника. Плохая погода не помешала военным отрепетировать все строевые элементы. Снимки с репетиции парада Победы появляются в социальных сетях.

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