Умер отец известного казахстанского певца
Умер отец известного казахстанского певца Жұбаныш Жексенұлы. По этой причине отменен его концерт, который должен пройти 5 мая, передает NUR.KZ.
Умер отец известного казахстанского певца Жұбаныш Жексенұлы. По этой причине отменен его концерт, который должен пройти 5 мая, передает NUR.KZ.
Об этом написал Сакен Майгазиев на странице в Instagram.
«Дорогие любители казахского творчества! По воле Всевышнего, отец певца Жұбаныш Жексенұлы ушел из жизни», — написал певец.
Концерт Жұбаныш Жексенұлы был запланирован на 5 мая в Астане.