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07:15 (мск), источник: Nur.kz

Умер отец известного казахстанского певца

Умер отец известного казахстанского певца Жұбаныш Жексенұлы. По этой причине отменен его концерт, который должен пройти 5 мая, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Об этом написал Сакен Майгазиев на странице в Instagram.

«Дорогие любители казахского творчества! По воле Всевышнего, отец певца Жұбаныш Жексенұлы ушел из жизни», — написал певец.

Концерт Жұбаныш Жексенұлы был запланирован на 5 мая в Астане.

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