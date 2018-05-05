В День Победы в Уфе будет +20

В ближайшие дни небо над башкирской столицей будет затянуто облаками, однако погоду синоптики обещают почти летнюю. После ночных заморозков в воскресенье столбик термометра поднимется до +18. В начале рабочей недели пойдет дождь, температура воздуха днем достигнет +17 градусов. Характер погоды до конца недели не изменится: ночью +4..+7, днем +16..+18, временами осадки.