Владивосток избавили от популярного автосервиса-самостроя
Во Владивостоке по суду сносят незаконную постройку, сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Приморью.
Во Владивостоке по суду сносят незаконную постройку, сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Приморью.
Подрядная организация приступила к сносу двухэтажного
Однако Арбитражный суд Приморья, рассмотрев иск администрации Владивостока, обязал владельца снести объект незавершенного строительства площадью более 500 квадратных метров.
Должник долгое время не исполнял требования исполнительного документа,
Поскольку снос так и не был осуществлен владельцем, администрация Владивостока заключила с подрядной организацией госконтракт о сносе незаконной постройки. Затраченные на демонтаж здания деньги впоследствии будут взысканы с должника.