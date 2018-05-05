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09:42 (мск), источник: Восток Медиа

Владивосток избавили от популярного автосервиса-самостроя

Во Владивостоке по суду сносят незаконную постройку, сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Приморью.

Подрядная организация приступила к сносу двухэтажного здания-самостроя по ул. Нейбута, 2. До недавнего времени в хорошо известном местным автолюбителям строении с успехом действовали автомойка и автосервис.

Однако Арбитражный суд Приморья, рассмотрев иск администрации Владивостока, обязал владельца снести объект незавершенного строительства площадью более 500 квадратных метров.

Должник долгое время не исполнял требования исполнительного документа, из-за чего не раз привлекался судебным приставом-исполнителем к административной ответственности.

Поскольку снос так и не был осуществлен владельцем, администрация Владивостока заключила с подрядной организацией госконтракт о сносе незаконной постройки. Затраченные на демонтаж здания деньги впоследствии будут взысканы с должника.

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