Владивосток избавили от популярного автосервиса-самостроя

Подрядная организация приступила к сносу двухэтажного здания-самостроя по ул. Нейбута, 2. До недавнего времени в хорошо известном местным автолюбителям строении с успехом действовали автомойка и автосервис.

Однако Арбитражный суд Приморья, рассмотрев иск администрации Владивостока, обязал владельца снести объект незавершенного строительства площадью более 500 квадратных метров.

Должник долгое время не исполнял требования исполнительного документа, из-за чего не раз привлекался судебным приставом-исполнителем к административной ответственности.