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08:21 (мск), источник: Sputnik

Показ фильма «Собибор» прошел в Ташкенте в преддверии 9 мая

Лента актера и режиссера Константина Хабенского основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор» в Польше в октябре 1943 года.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Показ российского фильма «Собибор» о восстании в нацистском лагере в октябре 1943 года состоялся в пятницу в Ташкенте в преддверии 9 мая, который в Узбекистане отмечают как День памяти и почестей.

Лента актера и режиссера Константина Хабенского основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор» в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

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Показ прошел в одном из главных кинотеатров Ташкента — Premier Hall в рамках мировой премьеры «Собибора». Он организован представительством Россотрудничества в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

На премьере фильма присутствовали представители дипломатического корпуса зарубежных стран, а также общественных организаций, учащиеся, студенты и проживающие в Ташкенте ветераны Великой Отечественной войны.

«Фильм рассказывает об одном из эпизодов Второй мировой войны, которую нельзя забывать нынешнему поколению, как память о главной трагедии XX века для всего мира», — сказал глава представительства Россотрудничества Виктор Шулика.

Он отметил, что лагерь смерти «Собибор» остается символом несломленной борьбы против фашизма и стойкости человеческого духа. По окончании показа зал аплодировал картине, многие зрители не смогли сдержать слез.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину покажут в Берлине. Помимо Константина Хабенского, в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.

Фильм «Собибор» выходит при информационной поддержке МИА «Россия сегодня». МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.

МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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