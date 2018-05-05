Стройка возле Назарбаев центра в Астане: куда пересадят деревья

«В настоящее время в Президентском парке ведется реализация проекта “Строительство второй очереди здания Фонда первого Президента РК — Елбасы”. Информация о сроках начала и завершения строительства в управлении отсутствует, так как заказчиком объекта является Фонд первого Президента», — говорится в ответе.
В акимате заверили, что все выкорчеванные деревья будут пересаживаться на территории Президентского парка согласно схеме пересадки деревьев, по согласованию с властями района Есиль. Подрядчиком строительства, по данным городских властей, значится ФАО «Сембол Улусларарасы Ятырым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети».
Ранее в Facebook в группе «Астана Что? Где? Когда? распространилась информация, что в парке, прилегающем к Назарбаев центру, выкорчеваны все деревья.