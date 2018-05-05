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08:32 (мск), источник: Tengrinews

Стройка возле Назарбаев центра в Астане: куда пересадят деревья

В столичном Президентском парке строят здание Фонда первого Президента РК — Елбасы. Об этом сообщили в Управлении охраны окружающей среды и природопользования Астаны в ответе на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В настоящее время в Президентском парке ведется реализация проекта “Строительство второй очереди здания Фонда первого Президента РК — Елбасы”. Информация о сроках начала и завершения строительства в управлении отсутствует, так как заказчиком объекта является Фонд первого Президента», — говорится в ответе.

В акимате заверили, что все выкорчеванные деревья будут пересаживаться на территории Президентского парка согласно схеме пересадки деревьев, по согласованию с властями района Есиль. Подрядчиком строительства, по данным городских властей, значится ФАО «Сембол Улусларарасы Ятырым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети».

Ранее в Facebook в группе «Астана Что? Где? Когда? распространилась информация, что в парке, прилегающем к Назарбаев центру, выкорчеваны все деревья.

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Стройка возле Назарбаев центра в Астане: куда пересадят деревья
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