Глава Владивостока прошел по следам государства Бохай

4 мая в главном корпусе Приморского государственного музея имени Арсеньева открылась выставка «По следам бохайского царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории Приморья государству Бохай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. Работа экспозиций стала возможной благодаря совместной работе музея и Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко побывал на открытии выставки и высоко оценил проделанную ее организаторами работу.

«Для меня эта выставка, безусловно, представляет интерес. Я давно интересуюсь красотами Приморского края и Владивостока. Но если раньше я смотрел на это как турист, то теперь более глубоко изучаю и с исторической точки зрения. Не так давно я имел возможность посетить музей истории и этнографии на Пушкинской, где посмотрел интереснейшие артефакты эпохи Чжурчжени и даже имел неосторожность прикоснуться к скипетру власти XXI века, — пощутил он. — Сегодня мы ничего трогать не будем, а будем получать эстетическое наслаждение и новые знания. Музей имени Арсеньева делает большое и важное дело, он уже получил заслуженную высокую репутацию и поддержку жителей. Я готов максимально поддерживать проекты музея и его руководства».

Как отмечают организаторы выставки, на ней впервые выставлены такие экспонаты, как украшение крыши буддийского храма VIII века, предметы из могилы бохайского вождя, найденные археологами в Чугуевском районе, буддийские скульптуры, бронзовое зеркало эпохи династии Тан с Краскинского городища.

Бохайское царство включало территории Маньчжурии, Приморья и Северной Кореи. Оно было создано в конце VII века на осколках уничтоженного китайцами государства Когурё. За двести с небольшим лет Бохай из окраинного вассала китайской империи Тан превратился в одно из самых цветущих государств на берегу Восточного моря, страну просвещения и учёных.

Будучи во многом сформированной под влиянием культуры когурёсцев, культура бохайского царства всё же имела своеобразный характер об этом говорят «обломки» древнего Бохая, дошедшие до нас в виде археологических памятников. В них видны величие и богатство страны, ставшей впоследствии фундаментом для образования чжурчженьской Золотой Империи и маньчжурской династии в Китае. Все это и многое другое можно увидеть на выставке «По следам бохайского царства» в Музее имени Арсеньева.