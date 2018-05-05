Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия быстро вернула должок Литве, приняв жесткие меры
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Прощай, Москва: миллионеры РФ сбегают за границу
Пашинян сообщил об отношениях с РФ - СМИ
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
09:36 (мск), источник: VLADNEWS

Глава Владивостока прошел по следам государства Бохай

В Приморском государственном музее имени Арсеньева открылась выставка «По следам бохайского царства».

4 мая в главном корпусе Приморского государственного музея имени Арсеньева открылась выставка «По следам бохайского царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории Приморья государству Бохай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. Работа экспозиций стала возможной благодаря совместной работе музея и Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко побывал на открытии выставки и высоко оценил проделанную ее организаторами работу.

«Для меня эта выставка, безусловно, представляет интерес. Я давно интересуюсь красотами Приморского края и Владивостока. Но если раньше я смотрел на это как турист, то теперь более глубоко изучаю и с исторической точки зрения. Не так давно я имел возможность посетить музей истории и этнографии на Пушкинской, где посмотрел интереснейшие артефакты эпохи Чжурчжени и даже имел неосторожность прикоснуться к скипетру власти XXI века, — пощутил он. — Сегодня мы ничего трогать не будем, а будем получать эстетическое наслаждение и новые знания. Музей имени Арсеньева делает большое и важное дело, он уже получил заслуженную высокую репутацию и поддержку жителей. Я готов максимально поддерживать проекты музея и его руководства».

Как отмечают организаторы выставки, на ней впервые выставлены такие экспонаты, как украшение крыши буддийского храма VIII века, предметы из могилы бохайского вождя, найденные археологами в Чугуевском районе, буддийские скульптуры, бронзовое зеркало эпохи династии Тан с Краскинского городища.

Бохайское царство включало территории Маньчжурии, Приморья и Северной Кореи. Оно было создано в конце VII века на осколках уничтоженного китайцами государства Когурё. За двести с небольшим лет Бохай из окраинного вассала китайской империи Тан превратился в одно из самых цветущих государств на берегу Восточного моря, страну просвещения и учёных.

Будучи во многом сформированной под влиянием культуры когурёсцев, культура бохайского царства всё же имела своеобразный характер об этом говорят «обломки» древнего Бохая, дошедшие до нас в виде археологических памятников. В них видны величие и богатство страны, ставшей впоследствии фундаментом для образования чжурчженьской Золотой Империи и маньчжурской династии в Китае. Все это и многое другое можно увидеть на выставке «По следам бохайского царства» в Музее имени Арсеньева.

Как отметил Виталий Веркеенко, музей имени Арсеньева не только важнейшее учреждение для жителей краевого центра, но и один из самых ярких туристических объектов для гостей города. В совместных планах администрации города с руководством музея уже есть ряд перспективных для развития Владивостока проектов. Один из них создание своего рода музея под открытым небом в районе Миллионки, возрождение Северного китайского театра и другие.

Все новости региона
 Байкеры перекрыли центр Владивостока ...
Девушка решила не покупать рулеты после такого ...
В Израиле рассказали о «горячей линии» с российской авиабазой
Украинский адмирал призвал блокировать Керченский пролив
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Биологи нашли способ оставаться стройным, питаясь фастфудом
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит» 5 мая в чемпионате России по футболу стартует предпоследний, 29-й тур. И уже в первый его день может разрешиться главная интрига турнира
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь