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08:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

В центре Челябинска появится новая аллея

Ее украсят одиннадцать голубых елей.

В челябинском Горсаду имени Пушкина появится новая аллея из одиннадцати голубых елей.

Их высадят 7 мая, в День радио, который также считается праздником для представителей всех видов связи. Поэтому пространство между деревьями получит название Аллея связиста. О предстоящей акции сообщили в Министерстве информационных технологий Челябинской области.

Одиннадцать голубых елей высадят представители министерства, а также Почты России, Роскомнадзора, сотовых операторов и интернет-провайдеров — по одному дереву от каждой организации.

Предполагается, что Аллея связиста станет украшением Горсада. Голубые ели широко используются в качестве декоративных растений во всем мире. Кроме эстетической привлекательности, они неприхотливы к окружающим условиям, отличаются повышенной устойчивостью к низким температурам и ветрам. Некоторые виды голубой ели могут расти даже на камнях, однако в первое время после посадки саженцы требуют ухода.

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