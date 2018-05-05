Прокуратура: мэр оставил Владивосток беззащитным перед лесными пожарами
Особый противопожарный режим действует по всему Приморью, однако далеко не все муниципалитеты на него реагируют должным образом, отмечает РИА «Восток-Медиа».
Особый противопожарный режим действует по всему Приморью, однако далеко не все муниципалитеты на него реагируют должным образом, отмечает РИА «Восток-Медиа».
Прокуратура Владивостока проверила, как мэрия исполняет законы в сфере охраны лесов и населенных пунктов от пожаров. Особого внимания при проверке удостоились поселки на островах Попова и Рейнеке.
Как и следовало ожидать, проверка выявила многочисленные нарушения. Так, на острове Рейнеке отсутствует пожарная техника. При этом порядок ее доставки и процедура тушения до прибытия пожарных местными властями не определены.
На момент проверки в лесах Владивостока не велись профилактические мероприятия, предупреждающие распространение огня. На сопке Холодильник нашлись свалки горючих отходов. Регулярная уборка горючего мусора вдоль дорог не производилась.
Против начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Владивостока возбудили административное дело. Кроме этого, мэру Владивостока Виталию Веркеенко внесли представление об устранении нарушений.