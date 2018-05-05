Прокуратура: мэр оставил Владивосток беззащитным перед лесными пожарами

Источник: Восток Медиа

Прокуратура Владивостока проверила, как мэрия исполняет законы в сфере охраны лесов и населенных пунктов от пожаров. Особого внимания при проверке удостоились поселки на островах Попова и Рейнеке.

Как и следовало ожидать, проверка выявила многочисленные нарушения. Так, на острове Рейнеке отсутствует пожарная техника. При этом порядок ее доставки и процедура тушения до прибытия пожарных местными властями не определены.

Кроме этого, в нарушение Правил во Владивостоке не определены места и способы сжигания мусора, травы, листвы, а также границы утилизации горючих материалов. Территории, прилегающие к лесам, не чистятся от мусора.

На момент проверки в лесах Владивостока не велись профилактические мероприятия, предупреждающие распространение огня. На сопке Холодильник нашлись свалки горючих отходов. Регулярная уборка горючего мусора вдоль дорог не производилась.