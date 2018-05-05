Узбекистан и Кыргызстан запускают автобусное сообщение

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан запускают международное автобусное сообщение, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Первой ласточкой станет автобусный маршрут Ташкент — Бишкек — Ташкент, открытие которого запланировано на 5 мая. Первый пилотный автобус отправится в путь в 17:30 с автовокзала «Ташкент». При этом регулярные рейсы начнут курсировать с 7 мая.

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«Со стороны Узбекистана рейсы будет выполнять перевозчик Mironshox Grand Trans, от Кыргызстана — “Транс Союз-Азия”. Компании заключили договор о взаимном сотрудничестве, который включает работу по техническому осмотру автобусов и медицинскому осмотру водителей, а также охрану и мойку техники на территории Кыргызстана», — отметили в агентстве «Узавтотранс».

Протяженность маршрута составляет 601 километр, время в пути — 12 часов 40 минут. В расписании заложено по 30 минут на прохождение таможенного и пограничного контроля на постах «Гишт куприк» (Узбекистан) и «Жибек Жолы» (Казахстан), «Супатай Батыр» (Казахстан) и «Чалдовар» (Кыргызстан).

Стоимость проезда по маршруту составит 120 тысяч сумов или соответственно 1000 сомов. Автобусы по маршруту «Бишкек — Ташкент» будут отъезжать от Бишкекского восточного автовокзала.

Узбекский автоперевозчик будет эксплуатировать на маршруте автобусы «Фотон» (Китай), а кыргызская сторона — автобусы Yutong (Китай).

Ранее представители «Узавтотранса» сообщали, что Узбекистан и Кыргызстан прорабатывают вопросы по открытию четырех новых межгосударственных автобусных маршрутов: Ташкент — Бишкек, Фергана — Ош, Андижан — Ош и Ташкент — Иссык-Куль.

Напомним, что отношения Кыргызстана и Узбекистана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялось несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества.