Чебаркуль назван самым привлекательным городом для отдыха в России

Такие данные привел сервис по бронированию жилья Tvil.ru, исходя из запросов клиентов на первую половину мая. Популярность Чебаркуля среди туристов, снимающих жилье на два-три дня, объясняют метеоритом, который упал в одноименное озеро 15 февраля 2013 года. Кроме того, в городе и его окрестностях находятся несколько величественных храмов, музей режиссера Сергея Герасимова, Малковская гора, где по легенде Пугачев зарыл клад, нарядный парк Победы и множество живописных озер.