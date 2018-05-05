Чебаркуль назван самым привлекательным городом для отдыха в России
Такой статус объясняется местом, куда в 2013 году упал метеорит.
Такой статус объясняется местом, куда в 2013 году упал метеорит.
Чебаркуль возглавил список самых необычных мест для путешествия на майские праздники.
Такие данные привел сервис по бронированию жилья Tvil.ru, исходя из запросов клиентов на первую половину мая. Популярность Чебаркуля среди туристов, снимающих жилье на
Второе место по запросам на бронирование жилья заняла
На третьем месте расположилось село Манжерок на Алтае. Оно известно источником минерализованной воды и живописным Манжерокским озером.
Далее в десятку популярных направлений на майские праздники вошли Крым, Татарстан, Московская, Тверская, Ленинградская, Ярославская и Калининградская области.