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09:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

Чебаркуль назван самым привлекательным городом для отдыха в России

Такой статус объясняется местом, куда в 2013 году упал метеорит.

Чебаркуль возглавил список самых необычных мест для путешествия на майские праздники.

Такие данные привел сервис по бронированию жилья Tvil.ru, исходя из запросов клиентов на первую половину мая. Популярность Чебаркуля среди туристов, снимающих жилье на два-три дня, объясняют метеоритом, который упал в одноименное озеро 15 февраля 2013 года. Кроме того, в городе и его окрестностях находятся несколько величественных храмов, музей режиссера Сергея Герасимова, Малковская гора, где по легенде Пугачев зарыл клад, нарядный парк Победы и множество живописных озер.

Второе место по запросам на бронирование жилья заняла Йошкар-Ола. Столица Чувашии привлекает туристов своей набережной Брюгге, стилизованной под прибрежные европейские кварталы, Царевококшайский кремль, бульвар Чавайна, куранты на Патриаршей площади, скульптура «Йошкин кот» и множество других достопримечательностей.

На третьем месте расположилось село Манжерок на Алтае. Оно известно источником минерализованной воды и живописным Манжерокским озером.

Далее в десятку популярных направлений на майские праздники вошли Крым, Татарстан, Московская, Тверская, Ленинградская, Ярославская и Калининградская области.

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