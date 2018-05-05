Омичам-дачникам запретили жечь мусор и сухую траву на дачах

В ведомстве сообщают, что накануне сотрудники государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Омской области совместно с представителями администрации и полиции посетили садоводческое товарищество Кировского округа города Омска. В ходе рейда были выявлены факты сжигания сухой травы и мусора — несмотря на запрет. «Дачники игнорируют правила пожарной безопасности и требования особого противопожарного режима. Свое безответственное поведение они объясняют по-разному. Кто-то утверждает, что не знал о том, что в городе действует особый противопожарный режим. Другие про режим знают, но оправдываются тем, что всегда под рукой есть средства пожаротушения» — рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности Вадим Вшивцев.