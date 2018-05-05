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09:37 (мск), источник: Югополис

В мэрии Сочи считают, что опасности для загрязнения пляжа Красный штурм нет

Накануне открытия летнего сезона специалисты намерены ужесточить проверки санитарного состояния пляжей курорта.

О факте слива загрязняющего вещества в Черное море ранее сообщал «Югополис». Подводный охотник Борис Антонов сообщил местному ресурсу «Макс портал» о выбросах в море, которые, по его словам, могут оказаться продуктами нефтепереработки.

2 мая он и еще несколько членов его группы около 11 часов дня совершили погружение в море в районе Красного штурма. По словам мужчины, около 17 часов неизвестные слили в воду вещество, которое очевидцы на видео называют соляркой и мазутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На данный момент мазут растянулся по всему берегу одного из немногих пляжей, которые реально любят местные жители Сочи и Хосты», — утверждает очевидец.

По версии экспертной комиссии, выехавшей на место события, причиной стала утечка отработанного масла из автомобиля.

По видео можно судить, что масляная пленка течет сверху природного ручья от объездной Новороссийского шоссе.

По информации членов комиссии, выезжавшей на место происшествия, на текущий момент не выявлено никаких следов загрязнения на тех местах, где протекает ручей. Пляжная зона чистая, и на камнях так же нет никаких следов. Если бы это был слив мазута, то даже в количестве 10 литров наблюдалось бы отчетливое загрязнение. Ввиду плотности оно бы просто не смогло бесследно исчезнуть за двое суток.

Еще до открытия активного купального сезона Роспотребнадзором взято 167 проб морской воды в районах пляжей на санитарно-химические, биологические, вирусологические и паразитологиеческие показатели. Все пробы соответствуют нормативам. С 20 мая частота проверок качества морской воды будет кратно увеличена.

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Проверку проведут также в горных жилых массивах, что находятся над Красным штурмом, сообщает «Макс портал».

Как сообщал «Югополис», в акватории Сочи регулярно появляются оторванные канализационные трубы. 200-метровый кусок канализационного коллектора, который в декабре 2016 года оторвался от глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений, в течение нескольких месяцев находился на одном из сочинских пляжей. При этом в начале 2017 года МУПу «Водоканал», обслуживающему коллектор, решением Городского собрания Сочи было выделено 70 миллионов рублей на восстановительные работы. Однако эти работы до сих пор не проведены. В середине апреля 2017 года в акватории Сочи был обнаружен еще один фрагмент трубы глубоководного выпуска, дрейфующий в сторону Сочи.

Очередная труба всплыла в конце июня 2017 года — тогда 100-метровая часть трубы глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений оторвалась и дрейфовала вдоль побережья курорта.

В то же время ученые РАН заявили о значительном очищении моря за последние 10 лет. Это произошло в связи с увеличением численности полезных водорослей, которые избегают загрязненной воды. Отмечается, что на протяжении нескольких лет учёные проводили исследования в акватории Чёрного моря, в том числе в Новороссийской бухте. По результатам работы установлено, что численность водорослей планктонного вида кокколитофоридов значительно выросла.

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