Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство - СМИ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«Вегас» вышел вперед в серии 1/4 Кубка Стэнли с «Сан-Хосе»
Потренировались на французах: Россия начала ЧМ с разгрома
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Прощай, Москва: миллионеры РФ сбегают за границу
Пашинян сообщил об отношениях с РФ - СМИ
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
09:36 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси 12-летнему мальчику провели уникальную операцию

12-летнему мальчику провели уникальную операцию по замене клапана лёгочной артерии.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ранее для операции по имплантации клапана легочной артерии были необходимы разрез грудной клетки, остановка сердца и применение искусственного кровообращения. Вчера в Беларуси впервые провели ее с минимальным хирургическим вмешательством. Белорусским специалистам помогали итальянские коллеги.

После успешной операции 12-летний мальчик чувствует себя хорошо и уже скоро будет выписан, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Все новости региона
 График переноса рабочих дней в апреле
Стала известна новая дата конца света
В Израиле рассказали о «горячей линии» с российской авиабазой
Украинский адмирал призвал блокировать Керченский пролив
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Биологи нашли способ оставаться стройным, питаясь фастфудом
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит» 5 мая в чемпионате России по футболу стартует предпоследний, 29-й тур. И уже в первый его день может разрешиться главная интрига турнира
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь