В Беларуси 12-летнему мальчику провели уникальную операцию
12-летнему мальчику провели уникальную операцию по замене клапана лёгочной артерии.
12-летнему мальчику провели уникальную операцию по замене клапана лёгочной артерии.
Ранее для операции по имплантации клапана легочной артерии были необходимы разрез грудной клетки, остановка сердца и применение искусственного кровообращения. Вчера в Беларуси впервые провели ее с минимальным хирургическим вмешательством. Белорусским специалистам помогали итальянские коллеги.
После успешной операции 12-летний мальчик чувствует себя хорошо и уже скоро будет выписан, сообщили в эфире телеканала СТВ.