Россиян предупредили об аномальной жаре

Источник: AP 2018

В информации, опубликованной 5 мая на сайте ведомства, указано, что ситуация может повлиять на здоровье пожилых людей и детей.

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Поскольку жара может приводить к «обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», ведомство опубликовало памятку для профилактики перегрева, состоящую из «простых, но эффективных профилактических мер».