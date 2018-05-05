Россиян предупредили об аномальной жаре
МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Роспотребнадзор сообщил об установлении аномальной жары в ряде регионов России.
МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Роспотребнадзор сообщил об установлении аномальной жары в ряде регионов России.
В информации, опубликованной 5 мая на сайте ведомства, указано, что ситуация может повлиять на здоровье пожилых людей и детей.
Поскольку жара может приводить к «обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», ведомство опубликовало памятку для профилактики перегрева, состоящую из «простых, но эффективных профилактических мер».
Специалисты советуют ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физические нагрузки, проветривать помещения и надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветку и обязательн использовать головные уборы.