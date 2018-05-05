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10:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Россиян предупредили об аномальной жаре

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Роспотребнадзор сообщил об установлении аномальной жары в ряде регионов России.

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Источник: AP 2018

В информации, опубликованной 5 мая на сайте ведомства, указано, что ситуация может повлиять на здоровье пожилых людей и детей.

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Поскольку жара может приводить к «обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», ведомство опубликовало памятку для профилактики перегрева, состоящую из «простых, но эффективных профилактических мер».

Специалисты советуют ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физические нагрузки, проветривать помещения и надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветку и обязательн использовать головные уборы.

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