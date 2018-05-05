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10:09 (мск), источник: РИА Крым

Мощи святителя Луки доставят из Крыма в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Из Симферополя в Москву будут принесены мощи почитаемого в России святителя-врача Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

Верующие смогут поклониться мощам с 11 по 22 мая. Принесение мощей состоится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«С 11 по 17 мая святыня будет находиться в Донском монастыре Москвы, после чего будет перенесена в храм Троицы Живоначальной в Останкине, где будет пребывать с 18 по 22 мая», — сообщили в фонде. Доступ к святыне будет открыт ежедневно с 7.00 до 21.00.

Организаторами принесения мощей святителя Луки выступают Донской монастырь, храм Троицы Живоначальной в Останкине и ФАП.

«Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку он при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя», — сказал представитель фонда.

Торжественная встреча ковчега с мощами и праздничное богослужение состоится 11 мая в 17.00 в Донском монастыре.

В апреле 2016 года мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) привозили из Симферополя в Грецию, и по пути их на два дня доставили в Москву. Тогда мощам поклонились более 50 тысяч человек.

Архиепископ Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий (1877−1961), известный российский и советский хирург, в 1920-х годах принял монашество, стал епископом. Несмотря на конфликт с советской властью, многочисленные ссылки и аресты, в 1946 году святитель был награжден премией Сталина I степени за заслуги в медицине; в том же году был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским.

Святитель, у которого было серьезное заболевание глаз, постоянно принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в мединституте, служил в храмах, занимался восстановлением церквей в Крыму. Скончался он 11 июня 1961 года, к лику святых был причислен в 2000 году.

Святитель особенно почитается не только в России, но и в Греции, где ему посвящены более 40 православных храмов. Своим небесным покровителем Луку считают врачи и военные медики.

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