Мощи святителя Луки доставят из Крыма в Москву
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Из Симферополя в Москву будут принесены мощи почитаемого в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Из Симферополя в Москву будут принесены мощи почитаемого в России
Верующие смогут поклониться мощам с 11 по 22 мая. Принесение мощей состоится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«С 11 по 17 мая святыня будет находиться в Донском монастыре Москвы, после чего будет перенесена в храм Троицы Живоначальной в Останкине, где будет пребывать с 18 по 22 мая», — сообщили в фонде. Доступ к святыне будет открыт ежедневно с 7.00 до 21.00.
Организаторами принесения мощей святителя Луки выступают Донской монастырь, храм Троицы Живоначальной в Останкине и ФАП.
«Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку он при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя», — сказал представитель фонда.
Торжественная встреча ковчега с мощами и праздничное богослужение состоится 11 мая в 17.00 в Донском монастыре.
В апреле 2016 года мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) привозили из Симферополя в Грецию, и по пути их на два дня доставили в Москву. Тогда мощам поклонились более 50 тысяч человек.
Архиепископ Лука, в миру Валентин
Святитель, у которого было серьезное заболевание глаз, постоянно принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в мединституте, служил в храмах, занимался восстановлением церквей в Крыму. Скончался он 11 июня 1961 года, к лику святых был причислен в 2000 году.
Святитель особенно почитается не только в России, но и в Греции, где ему посвящены более 40 православных храмов. Своим небесным покровителем Луку считают врачи и военные медики.