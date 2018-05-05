Владимир Путин наградил нескольких петербуржцев

Президент России Владимир Путин позавчера подписал указ «О награждении государственными наградами». В наградной список вошли несколько десятков человек из разных регионов страны — деятели науки, культуры и искусства. Указ подписан 3 мая, на сайте Администрации Президента РФ он опубликован вчера, 4 мая.

В списке тех, кто получил награды, есть и несколько жителей Санкт-Петербурга. Так, орден Дружбы получит ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, артист БДТ Валерий Ивченко, главный научный сотрудник Института истории искусств Абрам Климовицккий. Орден Почёта получит гендиректор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены генеральный директор Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина Александр Вершинин, председатель Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга Жанна Воробьева и генерального директора «ПетербургГаз» Константин Лобко.