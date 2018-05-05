Владимир Путин наградил нескольких петербуржцев
В списке награжденных — артисты, ученые и чиновники.
В списке награжденных — артисты, ученые и чиновники.
Президент России Владимир Путин позавчера подписал указ «О награждении государственными наградами». В наградной список вошли несколько десятков человек из разных регионов страны — деятели науки, культуры и искусства. Указ подписан 3 мая, на сайте Администрации Президента РФ он опубликован вчера, 4 мая.
В списке тех, кто получил награды, есть и несколько жителей
Кроме того, за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского отмечен директор Института химии силикатов им. И. В. Гребенщикова Владимир Шевченко.