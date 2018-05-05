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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Владимир Путин наградил нескольких петербуржцев

В списке награжденных — артисты, ученые и чиновники.

Президент России Владимир Путин позавчера подписал указ «О награждении государственными наградами». В наградной список вошли несколько десятков человек из разных регионов страны — деятели науки, культуры и искусства. Указ подписан 3 мая, на сайте Администрации Президента РФ он опубликован вчера, 4 мая.

В списке тех, кто получил награды, есть и несколько жителей Санкт-Петербурга. Так, орден Дружбы получит ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, артист БДТ Валерий Ивченко, главный научный сотрудник Института истории искусств Абрам Климовицккий. Орден Почёта получит гендиректор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены генеральный директор Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина Александр Вершинин, председатель Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга Жанна Воробьева и генерального директора «ПетербургГаз» Константин Лобко.

Кроме того, за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского отмечен директор Института химии силикатов им. И. В. Гребенщикова Владимир Шевченко.

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