Награждены победители Национальной премии «Олтин калам»

Победители и призеры международного конкурса на XIII Национальную премию в области журналистики «Олтин калам».

Основные премии:

За лучший журналистский материал (телевидение):

1-е место:

Назира Мамбетшарипова — Заведующая отделом телеканала «O’zbekiston — 24».

За материалы, освещающие ход осуществляемых в стране политических, социально- экономических, культурных реформ, широкомасштабной созидательной работы.

2-е место:

Насриддин Асриддинов — Главный редактор телеканала «Milliy».

За передачи, посвященные бережному сохранению и дальнейшему обогащению богатого культурно-духовного наследия нашего народа, пропаганду национальных обычаев и ценностей среди населения.

3-е место:

Муродбек Отажонов — Работник Хорезмской областной телерадиокомпании.

За передачи о мерах, осуществляемых по повышению интеллектуального и технологического потенциала, формированию современной инфраструктуры инновационного развития.

За лучший журналистский материал (радио):

1-е место:

Улжамол Хоннаева — Обозреватель телерадиоканала «Yoshlar».

За программы «Ёшлар студияси», «Ном» и «Халкона» о работе, осуществляемой во имя воспитания высокодуховной молодежи с независимым мышлением и широким мировоззрением.

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2-е место:

Мохичехра Тулаганова — Редактор радиоканала «Махалла» ГУП «Махалла» телерадиоканали

За вещание о развитии внешнего и внутреннего туризма, ознакомлении граждан с культурно-историческим наследием и природными богатствами страны.

3-е место:

Умрзок Хамдамов — Старший редактор Джизакской областной телерадиокомпании.

За материалы, направленные на освещение социальных, духовно-просветительских преобразований в области, дальнейшего совершенствования системы дошкольного образования.

За лучший журналистский материал (печатные СМИ):

1-е место:

Зулфия Муминова — Свободный журналист.

За цикл аналитических статей, посвященных преобразованиям и проблемам в духовно-просветительской сфере, а также реализации Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека».

2-е место:

Давлатжон Полвонов — Главный редактор газеты «Багдод хаёти».

За статьи, освещающие актуальные социально-духовные темы, в частности, жизнь регионов нашей страны, процесс обновлений, направленных на повышение уровня благосостояния населения

3-е место:

Редакция газеты «Овози Самарканд» — Главный редактор Баходир Рахмонов.

За вклад в процесс осуществляемых во всех сферах реформ в области, пропаганду межнациональной дружбы и согласия.

За лучший журналистский материал (интернет-журналистика):

1-е место:

Бахтиёр Насимов — Обозреватель интернет-издания Daryo.uz.

За цикл материалов, воплощающих в себе верховенство закона и активную гражданскую позицию, происходящие демократические процессы.

2-е место:

Веб-сайт «kknews» Информационного агентства Каракалпакстана — Директор Есимкан Канаатов.

За материалы, опубликованные в сети Интернет о ходе осуществляемых в стране преобразований, в частности, истории, культуре и настоящем Республики Каракалпакстан.

3-е место:

Юрий Черногаев — Обозреватель веб-сайта «Анхор.уз».

За материалы, посвященные международной Ташкентской конференции «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Поощрительные премии.

Номинация «Лучшая пресс-служба»:

Пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Руководитель пресс-службы — Элбек Долимов.

Номинация «За лучший фоторепортаж»:

Аъло Абдуллаев — Фотокорреспондент редакции фотохроники Национального информационного агентства Узбекистана — УзА.

Номинация «За лучший материал, пропагандирующий читательскую культуру в СМИ»:

Главная редакция просветительско-развлекательных и кинопрограмм телеканала «Toshkent» — Руководитель группы Дилдора Мардиева.

Номинация «За лучший материал зарубежного журналиста об Узбекистане».

Осман Гукмен (Турция) Руководитель представительства телерадиокомпании «TRT».

Приложение.

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ.

Совет Федерации профсоюзов Узбекистана.

«За лучший материал на тему трудовых отношений».

Наргиза Шоисломова, корреспондент телеканала «O’zbekiston — 24».

«За лучший материал на тему социального партнерства».

Мухаббат Турабоева, корреспондент газеты «Ишонч» по Хорезмской области.

Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана:

«Самый активный журналист, пропагандировавший инновационные идеи».

Азиз Каршиев, журналист новостного веб-сайта «Kun.uz».

«Самый активный журналист, осветивший реализацию Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека».

Бекзод Кобулов, главный редактор газеты «Охангарон хаёти».

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ.

Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане:

«За лучший материал, посвященный 70-летию Конвенции о правах человека» (в сферах образования, культуры и средств массовой информации).

Бахтиёр Насриддинов, корреспондент телеканала «Маданият ва маърифат» НТРК.

Делегация Евросоюза в Узбекистане:

1. Наргис Саидалиева, корреспондент информационного агентства «Жахон»;.

2. Дилафруз Кулматова, ведущая телеканала «UzReport TV»;.

3. Улугбек Шоназаров, корреспондент Национального информационного агентства Узбекистана.

Project HOPE (программа USAID, США):

1. «За лучший материал, освещающий вопросы профилактики и лечения туберкулеза»:

Хулкар Ражабова, корреспондент газеты «Кашкадарё ёшлар спорти»;.

Нилуфар Утаганова, редактор Кашкадарьинской областной телерадиокомпании.

2. «За лучший материал на тему «Толерантность в отношении больных туберкулезом».

Дилрабо Курязова, корреспондент газет «Хоразм хакикати» и «Хорезмская правда».

DVV International (Германия):

«За лучший материал о роли обучения и профориентации людей почтенного возраста в развитии личности и общества» (только для журналистов печатных и онлайн СМИ).

Гулмира Шукурова, директор электронного портала «Иностранные языки в Узбекистане».

Международная организация «Региональный диалог» (Словения):

«За лучший материал, освещающий борьбу с коррупцией»:

1. Коллектив веб-сайта «Anhor.uz»;.

2. Анора Содикова, главный редактор веб-сайта dia.uz.

Посольство США в Узбекистане:

«За лучший материал о развитии связей между Узбекистаном и США».

Борис Бобоев, свободный журналист.

Посольство КНР в Узбекистане:

1. «За лучший материал об эффективном сотрудничестве в рамках Шанхайской организации сотрудничества».

Барчиной Джураева (журналист) и Х. Кудратов (оператор) НТРК.

2. «За лучший материал о развитии двусторонних отношений между Китаем и Узбекистаном».

Олимжон Усаров, главный редактор журнала «Кексалик гашти».

3. «За лучший материал о строительстве инфраструктуры «Один пояс — один путь».

Ли Яоюань, Цзинцзи Жибао, корреспонденты газеты «Economics daily» в Ташкенте.

Посольство Турецкой Республики в Узбекистане:

1. «За лучший материал о взаимосвязях Узбекистана и Турции» (для столичных журналистов).

Камариддин Шайхов, руководитель сайта Qalampir.uz;.

Умид Шермухамедов, главный редактор сайта Kun.uz.

2. «За лучший материал об экономическом сотрудничестве между Узбекистаном и Турцией» (для региональных журналистов).

Дилмурод Жумабоев, директор ООО Vodiymedia.uz / «VODIY MEDIA».

3. «За лучший материал, посвященный вопросам развития туризма между Узбекистаном и Турцией» (для региональных журналистов).

Мунира Абдуллаева, продюсер ZO’R TV.

Азербайджанский культурный центр при посольстве Азербайджанской Республики в Узбекистане:

1. «Узбекистан и Азербайджан: на Великом шелковом пути с древних времен до нынешних дней».

Гулсара Сагатханова, редактор телеканала «Dunyo Bo'ylab» НТРК;.

2. «За лучший материал на тему «Узбекистан и Азербайджан — многонациональные и великодушные страны».

Наргис Касымова, доцент факультета международной журналистики УзГУМЯ, журналист-общественник.

Филиал Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА):

«За лучшие материалы, посвященные проблемам, связанным с водой и экологией, а также их решению» (работе, осуществляемой по экономии воды в городах и селах Узбекистана в условиях изменения климата):

Ильдар Мударисов, главный редактор информационного агентства «Uzbekistan today»;.

Татьяна Петренко, корреспондент журнала «Экономическое обозрение»;.

Есимкан Канаатов, директор информационного агентства «Хабар» Каракалпакстана.

Институт Гёте:

«За лучший материал, посвященный вопросам политики Узбекистана в сфере культуры».

Вилоят Шодибекова, редактор телеканала «Dunyo Bo'ylab» НТРК.

Посольство Республики Грузии в Узбекистане: