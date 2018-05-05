На Молдову надвигается африканская жара: точный прогноз на 5 и 6 мая
Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.
Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.
КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове ожидается солнечная погода, в ночные часы столбики термометров покажут +15 + 17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +28 +32 градусов. Без осадков. Днем будет так жарко, что даже не верится, что на дворе всего лишь
Ветер — южный. Его порывы достигнут 2−3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.
В ближайшие два дня — 6 и 7 мая — синоптики прогнозируют солнечную погоду.
Дневная температура в среднем составит +27 +33 градусов.
Народные приметы и традиции.
Именно 5 мая люди начинали сеять