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09:59 (мск), источник: Nur.kz

17 угрожающих затоплением озер насчитали вблизи Алматы

Вблизи Алматы насчитывается 17 прорывоопасных озер, которые угрожают затоплением близлежащих районов, сообщает Astana TV со ссылкой на заместителя начальника ДЧС Ерлана Алибекова.

Источник: Nur.kz

По его словам, в окрестностях южной столицы насчитывается 36 моренных озер. На 4 из 17 самых опасных для города отсутствуют защитные сооружения. Спасатели составили план действий. Так, по данным сотрудников ЧС, прежде всего нужно построить селезадерживающую плотину в верховьях реки Улкен и в бассейне реки Аксай, а также реконструировать существующую плотину Мынжылки. Помимо этого, важно построить защитные сооружения на дороге, ведущей к БАО. Проектно-сметная документация по данным постройкам уже готова.

«Мы произвели аэровизуальный облет высокогорий. По результатам облета установлено, что высота снега на сегодняшний день составляет 1,5 метра. Все моренные озера на сегодняшний день находятся в зимнем режиме. В текущем году превентивные меры по опорожнению моренных озер будут проводиться на 7 озерах. Работы мы планируем начать в начале июня», — сообщил Алибеков.

Он напомнил, что в прошлом году из бюджета выделили 90 миллионов на осушение данных озер. На эту сумму полностью осушили четыре прорывоопасных озера. На остальных уровень воды был снижен от двух до девяти метров.

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17 угрожающих затоплением озер насчитали вблизи Алматы
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