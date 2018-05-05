Минск открывает летний музыкально-туристический сезон

Так, с 12.00 до 13.00 минчане и гости столицы могут стать участниками исторической реконструкции, посвященной истории Полоцкого княжества. С 14.00 до 15.00 в Каретном дворике стартует проект «Пешеходка Kids» — музыкально-развлекательный интерактив для детей и их родителей от музыкальных групп, беби-театров, развлекательных студий. Затем оркестр «Немига» и другие коллективы города приглашают в Монастырский дворик на «Оркестровую сиесту».

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С полудня до 22 часов будут работать четыре концертные площадки (пл. Свободы, Музыкальный переулок, Каретный дворик, дворик по ул. Герцена, 2a), где со своим творчеством познакомят уличные музыканты и театры, танцевальные клубы.

Всего программа летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе включает 125 мероприятий. В их числе тематические программы, посвященные наиболее важным вехам в истории Беларуси, Дню Победы, Дню города, республиканский фестиваль-ярмарка «Вясновы букет», танцевальные мастер-классы, шоу «На грани».

Пройдут и полюбившиеся минчанам праздники национальных культур, состоятся концерты «Джазовые субботы» и «Классика у ратуши», которые традиционно собирают аншлаги на площади Свободы.