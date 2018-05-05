Минск открывает летний музыкально-туристический сезон
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск сегодня открывает летний
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск сегодня открывает летний
Так, с 12.00 до 13.00 минчане и гости столицы могут стать участниками исторической реконструкции, посвященной истории Полоцкого княжества. С 14.00 до 15.00 в Каретном дворике стартует проект «Пешеходка Kids» —
С полудня до 22 часов будут работать четыре концертные площадки (пл. Свободы, Музыкальный переулок, Каретный дворик, дворик по ул. Герцена, 2a), где со своим творчеством познакомят уличные музыканты и театры, танцевальные клубы.
Всего программа летнего
Пройдут и полюбившиеся минчанам праздники национальных культур, состоятся концерты «Джазовые субботы» и «Классика у ратуши», которые традиционно собирают аншлаги на площади Свободы.
Впервые о пешеходной зоне, где каждые выходные горожане могут отдыхать и развлекаться, в Минске заговорили летом 2012 года — тогда предоставили участок ул. Карла Маркса. Затем концертная площадка переместилась на территорию Верхнего города. Артисты здесь будут выступать до осени.