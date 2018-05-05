Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
17Time 100
10Историческая встреча лидеров двух Корей
10:25 (мск), источник: НИА Самара

Половодье в Самарской области отступило


В 2018 году уровень рек был выше средних многолетних значений.

Об этом стало известно в пятницу, 4 мая, на брифинге в главном управлении МЧС России по Самарской области.

Читайте также
Пляжи откроют в июне: уровень Волги у Самары упал на полметра

— Паводок в регионе завершился. Гидроузел Жигулевской ГЭС начал постепенно снижать объемы сброса воды. Уровень воды уже снизился на 50 сантиметров. К 12 мая объем сбросов постепенно сократится до 12 тысяч кубометров в секунду. Уровень воды в Саратовском водохранилище у Самары достигнет 30 метров, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Сыграли свою роль обильные осадки. В конце марта высота снежного покрова достигала 50 см — это 294% от нормы.

— В результате таяния снега в Тимофеевке Ставропольского района и Нижнем Санчелеево были подтоплены жилые дома и территории. В Нижнем Санчелеево в воде остаются 30 приусадебных участков, это связано с высоким уровнем грунтовых вод. Дачи на полуострове Копылово в Тольятти затопило из-за сбросов через гидроузел Жигулевской ГЭС, — рассказал Олег Бойко.

В 2018 году максимальный сброс ГЭС достигал 27 тысяч кубометров в секунду. Пиковый уровень подъема воды был зафиксирован 24 апреля на отметке 32 метра 37 сантиметров. Сбросы в этом году были начаты на 10 дней раньше, чем они осуществлялись ежегодно. Спасатели заранее оповестили население о паводке, случаев провала людей под лед не было.

В апреле вода добралась до лестниц на набережной, пишет «КП в Самаре».

В апреле вода добралась до лестниц на набережной.

Все новости региона
36-летний житель Сергиевского района угрожал топором сестре сожительницы
В Госдуме раскритиковали законопроект о контрсанкциях
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Арестован «самый разыскиваемый» в Британии преступник
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит» 5 мая в чемпионате России по футболу стартует предпоследний, 29-й тур. И уже в первый его день может разрешиться главная интрига турнира
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь