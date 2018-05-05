Третий класс пожароопасности установился в 19 районах Нижегородской области

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Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в регионе установился 1−2 и местами 3 класс пожароопасности лесов и торфяников.

В частности, полностью третий класс пожароопасности лесов фиксируется в четырёх муниципальных образованиях: г. о. Навашинский, г. о. г. Саров, а также Вачский и Вознесенский районы. Кроме того, в 15 муниципалитетах регистрируется частично третий класс пожароопасности лесов. Это г. о. г. Выкса, г. о. г. Кулебаки, г. о. г. Первомайск, г. о. Перевозский, Ардатовский, Арзамасский, Бутурлинский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Краснооктябрьский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский районы.

Полностью второй класс пожароопасности лесов установился в семи муниципальных образованиях: г. о. г. Арзамас, Большеболдинский, Вадский, Гагинский, Лукояновский, Починковский, Шатковский районы. Частично второй класс пожароопасности лесов установился в 10 муниципальных образованиях: г. о. г. Бор, г. о. г. Чкаловск, Богородский, Большемурашкинский, Володарский, Воротынский, Княгининский, Кстовский, Лысковский, Спасский районы.

Отмечается, что полностью первый класс пожароопасности лесов установился в 16 муниципальных образованиях: г. о. г. Дзержинск, г. о. г. Нижний Новгород, г. о. Семеновский, г. о. Сокольский, г. о. г. Шахунья, Балахнинский, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Городецкий, Ковернинский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы.