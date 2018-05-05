В Минске 4 мая побит температурный рекорд 52-летней давности

Источник: БЕЛТА

Вчера в белорусской столице максимальная температура составила плюс 30 градусов, теплее всего в этот день было в 1966 году — 24,3 градуса.

«Температурные рекорды 4 мая отмечены во многих регионах страны. Но не везде было так тепло, на северо-западе Витебской области максимальная температура составила плюс 21 градус, среднесуточная там была 16 градусов. Но и этот показатель превышает климатическую норму для первой декады мая, которая составляет 11−13 градусов тепла. В целом по стране она была превышена на 5−12 градусов», — рассказали в Белгидромете.