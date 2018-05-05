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10:36 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске 4 мая побит температурный рекорд 52-летней давности

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 4 мая побит температурный рекорд 52-летней давности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Источник: БЕЛТА

Вчера в белорусской столице максимальная температура составила плюс 30 градусов, теплее всего в этот день было в 1966 году — 24,3 градуса.

«Температурные рекорды 4 мая отмечены во многих регионах страны. Но не везде было так тепло, на северо-западе Витебской области максимальная температура составила плюс 21 градус, среднесуточная там была 16 градусов. Но и этот показатель превышает климатическую норму для первой декады мая, которая составляет 11−13 градусов тепла. В целом по стране она была превышена на 5−12 градусов», — рассказали в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, за которым начнет поступать более прохладный воздух с Западной Европы. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 8−13 градусов выше нуля, днем — 17−23 градуса тепла. Лишь по юго-востоку страны ночью будет не ниже плюс 14−17 градусов, а днем воздух прогреется до 24−30 градусов тепла.

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