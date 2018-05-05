В Дурлештах открыли новую детскую площадку

Рады и взрослые. Они говорят, что теперь будут чувствовать себя спокойнее, поскольку у малышей появилось место для игр, и они больше не будут бегать по дорогам.



«Для детй — великолепно».



«Дети в приоритете, а всё, что сделано для них, это очень хорошо. Это отличная идея, хорошо придумали».



«Нам нравится, красиво, чисто».



«У меня два внука, и я очень довольна, потому что после садика они хотят играть».



Открыли площадку по инициативе депутата Демпартии Константина Цуцу.



«У меня было много встреч в Дурлештах, с людьми их этого сектора, и они не раз обращались с просьбами. У нас в планах много таких проектов, которые мы реализуем в подходящее время, потому что просьб очень много», — cообщил депутат ДПМ Константин Цуцу.