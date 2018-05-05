В Дурлештах открыли новую детскую площадку
В Дурлештах открыли новую детскую игровую площадку. Там оборудовали качели, турники и горки. Малыши были в восторге.
В Дурлештах открыли новую детскую игровую площадку. Там оборудовали качели, турники и горки. Малыши были в восторге.
«Мне очень нравится эта площадка. Все очень красочно».
«Я ценю людей, которые делают такие добрые дела, чтобы мы радовались».
Рады и взрослые. Они говорят, что теперь будут чувствовать себя спокойнее, поскольку у малышей появилось место для игр, и они больше не будут бегать по дорогам.
«Для детй — великолепно».
«Дети в приоритете, а всё, что сделано для них, это очень хорошо. Это отличная идея, хорошо придумали».
«Нам нравится, красиво, чисто».
«У меня два внука, и я очень довольна, потому что после садика они хотят играть».
Открыли площадку по инициативе депутата Демпартии Константина Цуцу.
«У меня было много встреч в Дурлештах, с людьми их этого сектора, и они не раз обращались с просьбами. У нас в планах много таких проектов, которые мы реализуем в подходящее время, потому что просьб очень много», — cообщил депутат ДПМ Константин Цуцу.