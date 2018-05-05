Необычный «ковёр» появился в центре столицы
Голограмму в виде традиционного молдавского ковра открыли накануне на улице 31 Августа.
Голограмму в виде традиционного молдавского ковра открыли накануне на улице 31 Августа.
Отобрали её по итогам конкурса «Un pic de love», в котором были заявлены более 200 работ. На открытии собрались десятки молодых людей.
«Мне нравится, что это представляет культуру Молдовы, супер.»
«Это очень здорово, так молодые люди продвигают рисунок на стене и уличное искусство, которые являются самой важной частью и музыки хип-хоп».
«Мероприятие — супер, хорошая музыка, для молодежи, и ковер выполнен в традиционном стиле, это здорово».
Необычный ковёр привлек внимание и иностранных гостей.
«Очень красиво и интересно. В первый раз вижу подобное с тех пор, как нахожусь в Молдове».
«Впечатление замечательное, идея отличная. Объединяет всю молодежь, а также более взрослых людей».
«Создать знаменитый национальный мотив, молдавский ковер — это поразительно, соединить его с дойной, которая переворачивает твою душу, мне это кажется очень и очень особенным».
Полюбоваться необычным ковром можно вплоть до вечера воскресенья. Напоминаем, в разработке ковра приняла участие и независимый кандидат в мэры столицы Сильвия Раду.