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10:45 (мск), источник: Publika.md

Необычный «ковёр» появился в центре столицы

Голограмму в виде традиционного молдавского ковра открыли накануне на улице 31 Августа.

Источник: Publika.md

Отобрали её по итогам конкурса «Un pic de love», в котором были заявлены более 200 работ. На открытии собрались десятки молодых людей.

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«Мне нравится, что это представляет культуру Молдовы, супер.»

«Это очень здорово, так молодые люди продвигают рисунок на стене и уличное искусство, которые являются самой важной частью и музыки хип-хоп».

«Мероприятие — супер, хорошая музыка, для молодежи, и ковер выполнен в традиционном стиле, это здорово».

Необычный ковёр привлек внимание и иностранных гостей.

«Очень красиво и интересно. В первый раз вижу подобное с тех пор, как нахожусь в Молдове».

«Впечатление замечательное, идея отличная. Объединяет всю молодежь, а также более взрослых людей».

«Создать знаменитый национальный мотив, молдавский ковер — это поразительно, соединить его с дойной, которая переворачивает твою душу, мне это кажется очень и очень особенным».

Полюбоваться необычным ковром можно вплоть до вечера воскресенья. Напоминаем, в разработке ковра приняла участие и независимый кандидат в мэры столицы Сильвия Раду.

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