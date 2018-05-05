Необычный «ковёр» появился в центре столицы

«Мне нравится, что это представляет культуру Молдовы, супер.»



«Это очень здорово, так молодые люди продвигают рисунок на стене и уличное искусство, которые являются самой важной частью и музыки хип-хоп».



«Мероприятие — супер, хорошая музыка, для молодежи, и ковер выполнен в традиционном стиле, это здорово».



Необычный ковёр привлек внимание и иностранных гостей.



«Очень красиво и интересно. В первый раз вижу подобное с тех пор, как нахожусь в Молдове».



«Впечатление замечательное, идея отличная. Объединяет всю молодежь, а также более взрослых людей».



«Создать знаменитый национальный мотив, молдавский ковер — это поразительно, соединить его с дойной, которая переворачивает твою душу, мне это кажется очень и очень особенным».



Полюбоваться необычным ковром можно вплоть до вечера воскресенья. Напоминаем, в разработке ковра приняла участие и независимый кандидат в мэры столицы Сильвия Раду.