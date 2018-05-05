Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева в жаркие дни

Источник: Reuters

В сообщении говорится, что в некоторых регионах России установилась аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для этого периода года. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что жара может привести к обострению хронических заболеваний, а в некоторых случаях к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Читайте также Россиян предупредили об аномальной жаре

«Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных профилактических мер», — указывается в сообщении. В памятке, в частности, рекомендуется ограничить пребывание на улице, надевать легкую свободную одежду из натуральных тканей светлой расцветки и обязательно пользоваться головным убором. Находясь в помещении, рекомендуется проветривать его.

Кроме того, Роспотребнадзор советует отказаться от жирной пищи, мяса, газированных напитков, напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Вместо этого специалисты советуют есть рыбу или морепродукты, фрукты и овощи, а также употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков.

«Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи», — отмечается в памятке.