Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева в жаркие дни
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в субботу на сайте ведомства.
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в субботу на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что в некоторых регионах России установилась аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для этого периода года. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что жара может привести к обострению хронических заболеваний, а в некоторых случаях к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.
«Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных профилактических мер», — указывается в сообщении. В памятке, в частности, рекомендуется ограничить пребывание на улице, надевать легкую свободную одежду из натуральных тканей светлой расцветки и обязательно пользоваться головным убором. Находясь в помещении, рекомендуется проветривать его.
Вместо этого специалисты советуют есть рыбу или морепродукты, фрукты и овощи, а также употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков.
«Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи», — отмечается в памятке.
Роспотребнадзор рекомендует ограничить поездки на личном и общественном транспорте или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении объектов массового скопления людей, необходимо выбирать места, где обеспечивается кондиционирование воздуха.