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12:20 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева в жаркие дни

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в субботу на сайте ведомства.

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Источник: Reuters

В сообщении говорится, что в некоторых регионах России установилась аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для этого периода года. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что жара может привести к обострению хронических заболеваний, а в некоторых случаях к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

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«Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных профилактических мер», — указывается в сообщении. В памятке, в частности, рекомендуется ограничить пребывание на улице, надевать легкую свободную одежду из натуральных тканей светлой расцветки и обязательно пользоваться головным убором. Находясь в помещении, рекомендуется проветривать его.

Кроме того, Роспотребнадзор советует отказаться от жирной пищи, мяса, газированных напитков, напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Вместо этого специалисты советуют есть рыбу или морепродукты, фрукты и овощи, а также употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков.

«Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи», — отмечается в памятке.

Роспотребнадзор рекомендует ограничить поездки на личном и общественном транспорте или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении объектов массового скопления людей, необходимо выбирать места, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

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