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11:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске высадили тополя на «Аллее Героев»

Она появилась на Зеленом острове.

В Омске планируют создать «Аллею Героев». Первый шаг к облагораживанию участка на Зеленом острове уже сделан накануне — там высадили 25 пирамидальных тополей. Акцию приурочили к двум праздничным майским датам — Дню весны и труда и Дню Победы. К выбору саженцев отнеслись сербезно — остановились именно на этом виде деревьев, потому что они хорошо приживающемся в нашем климате.

По замыслу авторов проекта, аллея будет посвящена людям, которые своими героическими поступками внесли достойный вклад в развитие страны и региона — Героям Великой Отечественной войны, Героям Труда, Героям Советского Союза, Героем России.

— Акция Всероссийская, проводится во всех субъектах РФ. Мы хотим этой аллеей увековечить само звание Героя. В Омской области много Героев труда, есть Герои Советского Союза, Герои России. Будем и в дальнейшем популяризировать эту идею, — рассказал член регионального штаба ОНФ Евгений Герасименко. — Представители народного фронта намерены в дальнейшем ухаживать за деревьями. В планах — проведение патриотических мероприятий, приуроченных к памятным датам. В них могут принять участие все желающие: те, кто живет по соседству с местами высадки аллей, молодежные общественные организации, студенты, каждый, кто хочет сделать мир лучше и чище. Также на высадку аллей пригласим и обладателей звания «Герой Труда» и других государственных наград России.

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