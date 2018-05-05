В Омске высадили тополя на «Аллее Героев»

В Омске планируют создать «Аллею Героев». Первый шаг к облагораживанию участка на Зеленом острове уже сделан накануне — там высадили 25 пирамидальных тополей. Акцию приурочили к двум праздничным майским датам — Дню весны и труда и Дню Победы. К выбору саженцев отнеслись сербезно — остановились именно на этом виде деревьев, потому что они хорошо приживающемся в нашем климате.

— Акция Всероссийская, проводится во всех субъектах РФ. Мы хотим этой аллеей увековечить само звание Героя. В Омской области много Героев труда, есть Герои Советского Союза, Герои России. Будем и в дальнейшем популяризировать эту идею, — рассказал член регионального штаба ОНФ Евгений Герасименко. — Представители народного фронта намерены в дальнейшем ухаживать за деревьями. В планах — проведение патриотических мероприятий, приуроченных к памятным датам. В них могут принять участие все желающие: те, кто живет по соседству с местами высадки аллей, молодежные общественные организации, студенты, каждый, кто хочет сделать мир лучше и чище. Также на высадку аллей пригласим и обладателей звания «Герой Труда» и других государственных наград России.