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11:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

От борщевика Минск планируют полностью очистить за 2 года

С борщевиком Сосновского, инвазивным растением, заполонившим одно время территорию нашей страны, ученые борются давно.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На протяжении последних лет тридцати что только с ним не делали — и косили, и перепахивали, и рубили, и вытравливали. Как оказалось, все зря: около трех лет назад стихийные плантации зонтиков в общей сложности занимали почти 2.300 гектаров. Дальше — больше: ежегодно борщевик расширяет свои территории: специалисты уже обнаружили 90 новых мест его произрастания. Еще 10 лет назад Совет Министров принял план действий по предотвращению распространения пришельца: немалые суммы из бюджета освоены, а воз и ныне там. Очевидно, требуется более продуманный подход. Такой вчера продемонстрировали заместителю Премьер-министра Михаилу Русому сотрудники Зеленстроя Октябрьского района Минска.

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В этом районе столицы борщевика растет больше всего — он занял около 43 гектаров. На одном из оккупированных зловредным растением пятачков встречаемся со специалистами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и химдесантом: травить борщевик здесь будут действенным гербицидом — Торнадо. Поливают растения обильно: такой душ, правда, борщевику нужно будет принять еще несколько раз. Иначе снова пустит побеги. По словам Снежаны Ницевич, главного технолога предприятия Август-Бел, хорошо помогает также Грейдер: однократной обработки им хватает на два года.

Михаил Русый считает, что проблему с борщевиком можно решить довольно быстро. В Минске с ним планируют расправиться в ближайшие два года. В регионах может понадобиться чуть больше времени.

— Главное, чтобы каждый клочок земли был под контролем. Бесхозной земли у нас нет — вся она закреплена за кем-то. Если организация может вести борьбу с инвазивным растением за свой счет — хорошо. Нет — будем финансировать эти мероприятия из бюджета. Пора, наконец, разобраться с этой проблемой!

Всего на борьбу с растением-вредителем только в Минске выделили 145,5 тысячи рублей. Особые подходы будут и в регионах: к примеру, недавно впервые разработана так называемая дорожная карта, каждому району поручили провести конкретные мероприятия, определили сроки работ и способы их выполнения. Где-то будут делать упор на выкапывание, где-то — на косьбу и опрыскивание химикатами. Но самый эффективный метод — обработку сильнодействующими гербицидами, сжигающими корни, листья и, главное, семена, доверят исключительно специализированным предприятиям.

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