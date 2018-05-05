В 13 городах Свердловской области ввели противопожарный режим

В 13 муниципальных образованиях Свердловской области ввели особый противопожарный режим , который позволит защитить регион от огня во время солнечной погоды и периода шашлыков на дачах. МЧС полностью запретило любые действия с открытым огнём.

— На период действия особого противопожарного режима на территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, — пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области. — В том числе привлечение населения для локализации пожаров вне границ населённых пунктов, запрет на посещение гражданами лесов и реализация других мер, препятствующих распространению пожаров к населённым пунктам.

Жители Свердловской области, которые нарушат требования пожарной безопасности, будут оштрафованы. Сумма штрафа будет варьироваться в зависимости от того, кто нарушил правила. Граждан будут штрафовать на сумму от 2000 до 4000 рублей, должностные лица — от 15 000 до 30 000, а юридические лица — от 400 000 до 500 000 рублей. Если последствия пожара будут серьезными, виновным может грозить и уголовная ответственность.