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11:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В 13 городах Свердловской области ввели противопожарный режим

За нарушение режима уральцев будут штрафовать.

Источник: Комсомольская правда

В 13 муниципальных образованиях Свердловской области ввели особый противопожарный режим, который позволит защитить регион от огня во время солнечной погоды и периода шашлыков на дачах. МЧС полностью запретило любые действия с открытым огнём.

— На период действия особого противопожарного режима на территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, — пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области. — В том числе привлечение населения для локализации пожаров вне границ населённых пунктов, запрет на посещение гражданами лесов и реализация других мер, препятствующих распространению пожаров к населённым пунктам.

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Уральцам нужно запомнить главные правила. Запрещено:

— разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;.

— сжигать мусор и сухую растительность;.

— осуществлять палы травы;.

— проводить огневые работы.

Жители Свердловской области, которые нарушат требования пожарной безопасности, будут оштрафованы. Сумма штрафа будет варьироваться в зависимости от того, кто нарушил правила. Граждан будут штрафовать на сумму от 2000 до 4000 рублей, должностные лица — от 15 000 до 30 000, а юридические лица — от 400 000 до 500 000 рублей. Если последствия пожара будут серьезными, виновным может грозить и уголовная ответственность.

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