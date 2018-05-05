Сильвия Раду рассказала о личной жизни
Независимый кандидат в мэры Кишинёва Сильвия Раду рассказала в интервью
Независимый кандидат в мэры Кишинёва Сильвия Раду рассказала в интервью
Супруги вложили средства в виноградник, которому уже более 50 лет.
Рассказали супруги и свою историю любви.
''Мы учились вместе, на одном факультете, в одной группе. Мы были очень молоды, когда поступили в университет, нам было по 16 лет, а на третьем курсе, когда нам было уже по 18, мы понравились друг другу. Я обратил внимание на то, что она очень красивая и умная.«
''Мы понимали друг друга с полуслова, не было необходимости
И хотя в быту Сильвия Раду достаточно романтична, её не раз сравнивали с железной леди Маргарет Тетчер и президентом России Владимиром Путиным.
«Что я могу сказать о Путине, это человек, который любит свою страну. Это очень сильная личность. Относительно Тэтчер, видимо у нее следует поучиться как защищать интересы граждан и внедрять необходимые реформы, чтобы экономика развивалась правильно», — заявила Сильвия Раду.
Еще одним вызовом для Сильвии Раду стало предложение журналиста ответить на стихи Пушкина.
А в конце Сильвия Раду продемонстрировала, что может управлять не только столицей, но и трактором.