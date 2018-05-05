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11:12 (мск), источник: Publika.md

Сильвия Раду рассказала о личной жизни

Независимый кандидат в мэры Кишинёва Сильвия Раду рассказала в интервью пресс-клубу «Социальный резонанс» о личной жизни, и о том, почему они с мужем занялись виноградарством.

Источник: Publika.md

Супруги вложили средства в виноградник, которому уже более 50 лет.

Рассказали супруги и свою историю любви.

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''Мы учились вместе, на одном факультете, в одной группе. Мы были очень молоды, когда поступили в университет, нам было по 16 лет, а на третьем курсе, когда нам было уже по 18, мы понравились друг другу. Я обратил внимание на то, что она очень красивая и умная.«

''Мы понимали друг друга с полуслова, не было необходимости что-либо объяснять, мы всегда были вместе, потому что так нам было комфортно, — cказала независимый кандидат в мэры Кишинёва Сильвия Раду.

И хотя в быту Сильвия Раду достаточно романтична, её не раз сравнивали с железной леди Маргарет Тетчер и президентом России Владимиром Путиным.

«Что я могу сказать о Путине, это человек, который любит свою страну. Это очень сильная личность. Относительно Тэтчер, видимо у нее следует поучиться как защищать интересы граждан и внедрять необходимые реформы, чтобы экономика развивалась правильно», — заявила Сильвия Раду.

Еще одним вызовом для Сильвии Раду стало предложение журналиста ответить на стихи Пушкина.

А в конце Сильвия Раду продемонстрировала, что может управлять не только столицей, но и трактором.

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