Сильвия Раду рассказала о личной жизни

''Мы учились вместе, на одном факультете, в одной группе. Мы были очень молоды, когда поступили в университет, нам было по 16 лет, а на третьем курсе, когда нам было уже по 18, мы понравились друг другу. Я обратил внимание на то, что она очень красивая и умная.«



''Мы понимали друг друга с полуслова, не было необходимости что-либо объяснять, мы всегда были вместе, потому что так нам было комфортно, — cказала независимый кандидат в мэры Кишинёва Сильвия Раду.



И хотя в быту Сильвия Раду достаточно романтична, её не раз сравнивали с железной леди Маргарет Тетчер и президентом России Владимиром Путиным.



«Что я могу сказать о Путине, это человек, который любит свою страну. Это очень сильная личность. Относительно Тэтчер, видимо у нее следует поучиться как защищать интересы граждан и внедрять необходимые реформы, чтобы экономика развивалась правильно», — заявила Сильвия Раду.



Еще одним вызовом для Сильвии Раду стало предложение журналиста ответить на стихи Пушкина.



А в конце Сильвия Раду продемонстрировала, что может управлять не только столицей, но и трактором.