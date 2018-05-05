Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ нанесла «смертельный экономический удар» по США - Кедми
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Светлана Зейналова отвела «особенную» дочку в салон красоты
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17Time 100
12:33 (мск), источник: РИА Новости

В центре Москвы собираются участники второго ежегодного мотопарада

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Второй ежегодный мотопарад в рамках Московского мотофестиваля-2018 проходит в субботу в центре Москвы.

Источник: РИА Новости
Как ранее отмечалось, участники парада собираются с 9.00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна начнет движение в 11:30 и будет двигаться по Садовому кольцу, финиширует парад в 12.30 на Воробьевых горах. Как ожидается, в мотопараде примут участие около 3000 мотоциклистов.

«Сегодня у нас второй городской большой праздник для всех мотоциклистов города — это наш мотопарад, девиз его “На дороге все равны”. Здесь основные мотоклубы города Москвы, люди, неравнодушные к мотодвижению. Очень рады, что количество мотоциклистов каждый год растёт: по разным оценкам, почти 30% мотоциклистов каждый год появляется дополнительно на дорогах города», — сказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что столичные мотоциклисты уделяют серьезное внимание безопасности дорожного движения, экипировке и подготовке к мотосезону.

Мы будем уже после сегодняшнего мероприятия готовиться к следующему году, чтобы количество мотоциклистов в мероприятиях, связанных с мотоспортом, мотодвижением было больше и больше.
Максим Ликсутов
заммэра Москвы по вопросам транспорта

Начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко подчеркнул, что число ДТП на дорогах столицы каждый год снижается примерно на 15%.

«Мы видим, что культура поведения на дороге, культура вождения становится лучше. Хотелось бы этим фестивалем показать, что водители как автомобилей, так и мотоциклов должны вести себя на дороге адекватно и понятно», — заключил Коваленко.

Все новости региона
 'До первого удара': штурман рассказал о слабых местах ВМС США
Эксперт объяснил, почему США перестали финансировать 'Белые каски'
В Госдуме раскритиковали законопроект о контрсанкциях
Выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» сняли с эфира
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
В Нижнем Новгороде мужчина ранил троих полицейских
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит» 5 мая в чемпионате России по футболу стартует предпоследний, 29-й тур. И уже в первый его день может разрешиться главная интрига турнира
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь