Леонов — руководителям FINA: Спасибо за веру в Казань
(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов на
(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов на
«В свое время в нас поверили Маглионе (президент FINA — прим. Т-и) и Маркулеску (исполнительный директор FINA — прим. Т-и). Мы встретились в Лондоне — пришел некто Владимир из
Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду проходит в Казани с 4 по 6 мая, впервые столица Татарстана приняла у себя эти соревнования в 2015 году. Участие в состязаниях ежегодно принимают лучшие спортсмены со всего мира: в этом году за награды казанского этапа сражаются 55 прыгунов из 12 стран. Предыдущие этапы Мировой серии прошли в Пекине (с 9 по 11 марта), Фудзи (с 15 по 17 марта) и Монреале (с 27 по 29 апреля). В программу турнира входят прыжки с трехметрового трамплина и 10-метровой вышки среди индивидуальных спортсменов, пар и смешанных пар.