Леонов — руководителям FINA: Спасибо за веру в Казань

«В свое время в нас поверили Маглионе (президент FINA — прим. Т-и) и Маркулеску (исполнительный директор FINA — прим. Т-и). Мы встретились в Лондоне — пришел некто Владимир из какой-то Казани, принес книгу про какой-то город. Они восприняли это интеллигентно, но, думаю, потом обо мне забыли. А я не забыл. На протяжении восьми лет мы дружим, общаемся, и на протяжении четырех лет они всегда приезжают. Это сильно поднимает статус наших соревнований. В сентябре у нас еще пройдет этап Кубка мира по плаванию — раньше он проходил в Москве. Это тоже элемент нашей коллаборации, дружбы и взаимопонимания с семьей FINA», — подчеркнул министр.