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12:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Леонов — руководителям FINA: Спасибо за веру в Казань

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции перед стартом казанского этапа Мировой серии по прыжкам в воду поблагодарил руководство Международной федерации водных видов спорта (FINA) за доверие и вспомнил историю знакомства с ними.

«В свое время в нас поверили Маглионе (президент FINA — прим. Т-и) и Маркулеску (исполнительный директор FINA — прим. Т-и). Мы встретились в Лондоне — пришел некто Владимир из какой-то Казани, принес книгу про какой-то город. Они восприняли это интеллигентно, но, думаю, потом обо мне забыли. А я не забыл. На протяжении восьми лет мы дружим, общаемся, и на протяжении четырех лет они всегда приезжают. Это сильно поднимает статус наших соревнований. В сентябре у нас еще пройдет этап Кубка мира по плаванию — раньше он проходил в Москве. Это тоже элемент нашей коллаборации, дружбы и взаимопонимания с семьей FINA», — подчеркнул министр.

Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду проходит в Казани с 4 по 6 мая, впервые столица Татарстана приняла у себя эти соревнования в 2015 году. Участие в состязаниях ежегодно принимают лучшие спортсмены со всего мира: в этом году за награды казанского этапа сражаются 55 прыгунов из 12 стран. Предыдущие этапы Мировой серии прошли в Пекине (с 9 по 11 марта), Фудзи (с 15 по 17 марта) и Монреале (с 27 по 29 апреля). В программу турнира входят прыжки с трехметрового трамплина и 10-метровой вышки среди индивидуальных спортсменов, пар и смешанных пар.

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